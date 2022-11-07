Томенко представил алтайскому правительству нового руководителя департамента внутренней политики
Николай Губерт приступил к работе с 7 ноября
7 ноября 2022, 14:15, Никита Черников
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на оперативном совещании в правительстве региона представил нового руководителя департамента по вопросам внутренней политики Николая Губерта.
Он приступил к работе с 7 ноября.
Как отметили на официальном сайте региона, бывший руководитель этого департамента Юрий Проскурин перешёл на должность помощника губернатора.
«В настоящее время он курирует вопросы взаимодействия правительства Алтайского края с администрацией Славяносербского района ЛНР», — сказано в сообщении.
Ранее Проскурин рассказал amic.ru, как специалисты из Алтайского края восстанавливают разрушенные школы, больницы и дома в Славяносербском районе.
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