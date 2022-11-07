Томенко представил алтайскому правительству нового руководителя департамента внутренней политики

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на оперативном совещании в правительстве региона представил нового руководителя департамента по вопросам внутренней политики Николая Губерта.

Он приступил к работе с 7 ноября.

Как отметили на официальном сайте региона, бывший руководитель этого департамента Юрий Проскурин перешёл на должность помощника губернатора.

«В настоящее время он курирует вопросы взаимодействия правительства Алтайского края с администрацией Славяносербского района ЛНР», — сказано в сообщении.

Ранее Проскурин рассказал amic.ru, как специалисты из Алтайского края восстанавливают разрушенные школы, больницы и дома в Славяносербском районе.