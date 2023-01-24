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Томенко уволил замглавы Минздрава Алтайского края из-за утраты доверия

Проверку в отношении Константина Гордеева начали после представления прокурора региона об устранении нарушений антикоррупционного законодательства

24 января 2023, 16:34, ИА Амител

Фото: zdravalt.ru
Фото: zdravalt.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уволил замминистра здравоохранения региона Константина Гордеева в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что решение принято по итогам проверки, проведённой органом по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства региона и в связи с рекомендацией комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
"Основанием для проверки послужило представление прокурора края об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. В нарушение антикоррупционного законодательства и Федерального закона № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" заместителем министра здравоохранения региона Константином Гордеевым не была исполнена обязанность по своевременному направлению уведомления о возникшем конфликте интересов, не приняты меры по недопущению и урегулированию конфликта интересов", – заявили в пресс-службе. 

В результате губернатор принял решение применить к Гордееву "меру ответственности в виде увольнения из-за утраты доверия". 

Комментарии 14

  • Попова ещё уволил бы. Только негатив про него слышу.
    24 января, Гость   Ответить
  • Его уволили, а он ржёт
    24 января, Гость   Ответить
  • Воруют, воруют... Бац.. И утрата доверия... увольнение... Страшное наказание, однако.. А посадить ??.. Этак, лет на надцать ??..
    24 января, Гость   Ответить
  • Не поделился, что ли?
    24 января, Гость   Ответить
  • Совсем обнаглели . Вообще есть честные, работающие в структурных подразделениях. Муж зам министра здравохранения, жена гл. Бухгалтер диагностического центра. Круговая порука .
    24 января, Гость   Ответить
  • Да, у вас же, у глубинного хтонического народа такое представление - устроился работать чиновником - неси в карман губернатору. Ну не назвать вас идиотами - покривить против здравого смысла. У чувака, видимо, были какие то связи с конторами, которые работал по госконтрактам. Именно поэтому формулировки такие.
    24 января, Гость   Ответить
  • у глубинного хтонического народа такое представление - устроился работать чиновником - неси в карман губернатору-----------------------------------Я что не так что ли? Ты знаешь, что чтобы стать начальничком в провинции, надо в Масквабад деньги занести кому положено?
    24 января, Гость   Ответить
  • Его уволили, а он ржёт------а остальных посадили
    24 января, Гость   Ответить
  • Малой кровью решили отделаться?.
    24 января, Гость   Ответить
  • Томенко надо проверить опять Надежду, полнейшая безответственность заведующего, после их лечения сейчас лечусь в Москве, приеду и запишусь на приём к Попову
    24 января, Гость   Ответить
  • А Попова когда под зад мешалкой?
    25 января, Гость   Ответить
  • Берия, Берия, вышел из доверия, и товарищ Маленков надавал ему пинков.
    25 января, Гость   Ответить
  • а садить не пробовали ? прокуратура
    26 января, Гость   Ответить
  • бывшый гл бух. Уволили её
    27 января, Гость   Ответить
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