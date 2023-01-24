Томенко уволил замглавы Минздрава Алтайского края из-за утраты доверия

Проверку в отношении Константина Гордеева начали после представления прокурора региона об устранении нарушений антикоррупционного законодательства

24 января 2023, 16:34, ИА Амител

Фото: zdravalt.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уволил замминистра здравоохранения региона Константина Гордеева в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.



Отмечается, что решение принято по итогам проверки, проведённой органом по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства региона и в связи с рекомендацией комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

"Основанием для проверки послужило представление прокурора края об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. В нарушение антикоррупционного законодательства и Федерального закона № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" заместителем министра здравоохранения региона Константином Гордеевым не была исполнена обязанность по своевременному направлению уведомления о возникшем конфликте интересов, не приняты меры по недопущению и урегулированию конфликта интересов", – заявили в пресс-службе.

В результате губернатор принял решение применить к Гордееву "меру ответственности в виде увольнения из-за утраты доверия".