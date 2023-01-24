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Губернатор Томенко: "Алтайский край не будет удерживать уезжающую молодежь"

По мнению главы региона, желание молодых людей покорять Москву и Санкт-Петербург "вполне здоровое"

24 января 2023, 14:35, ИА Амител

Виктор Томенко/ Фото: amic.ru
Виктор Томенко/ Фото: amic.ru

Алтайский край не будет "проводить специальную работу по удержанию молодёжи в регионе", потому что такая деятельность вряд ли может принести результаты. Об этом рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко на встрече с представителями студенческих СМИ 24 января. По его мнению, желание молодых людей уехать в Москву или Санкт-Петербург "вполне здоровое" и оно, наоборот, "должно формироваться системой".

"У жизни есть свои законы. То, что человек стремится, хочет попробовать где-то реализоваться, – это нормально. А как удержать людей? Повиснуть на руках и ногах и не давать уезжать? Это, наверное, невозможно. То, что люди чувствуют в себе уверенность, потенциал, готовы к риску, двигаются вперёд, ищут и достигают, – это хорошо. Если бы все оставались на своих местах и никуда не двигались, то, наверное, жизнь по-другому бы развивалась", – прокомментировал проблему Томенко.

По словам губернатора, сейчас в России экономика ориентирована на крупные центры, и они "вытягивают" кадры из регионов. Именно там есть "успех, высокое положение, популярность". И для кого-то это счастье, говорит Томенко.

Однако, считает губернатор, есть и другое счастье – жить в родном месте, и в Алтайском крае много счастливых людей, которые не хотят никуда переезжать. Власти же должны повышать привлекательность региона и создавать условия, чтобы люди могли комфортно жить, работать и реализовываться на малой родине.

"Власти должны создавать такие условия, чтобы край стал похож на самые развитые регионы страны или даже превзошёл их. Краю есть чем гордиться, у нас есть те, кто достиг признания. Их примеры показывают, что можно всю жизнь прожить, проработать в Алтайском крае и стать выдающимся человеком. Примеры работают на то, что Алтайский край – это не какая-то глубинка", – пояснил Томенко.

Напомним, что в 2022 году Алтайский край вошёл в пятерку российских регионов с наибольшей миграционной убылью. С января по март 2022 года она выросла в два раза по сравнению с тем же периодом 2021 года (2,6 тысячи человек) и составила 4,8 тысячи человек. За первую половину 2022 года из Алтайского края уехало 5,4 тысячи человек – на 66,45% больше, чем за тот же период 2021 года.

 

 

Комментарии 57

  • Эх, Томенко, я думал о тебе лучше. Не надо путать ограничение возможности молодежи выбирать свое место жительства и твою обязанность создавать условия для достойной жизни и реализации своих возможностей в Алтайском крае. (Хотя может ты свою мысль выразил неправильно или АМИТЕЛьчик что-то напутал-дай бог)
    24 января, Гость   Ответить
  • Полностью поддерживаю. Кто смог себя реализовать на Алтае живёт и развивается. Кто поехал в центр тоде молодцы. Каждому свое.
    24 января, Гость   Ответить
  • Расписался .. печалька
    24 января, Гость   Ответить
  • Походу Петровича наш, Алтайский трамплин скоро отправит в Москву, куда благодоря ему валит алтайская молодёжь
    24 января, Гость   Ответить
  • Давно понятно, что в крае перспектив вообще никаких! После 40-ка устроиться куда-то вбелую без блата уже невозможно вообще! И то ли ещё будет!
    24 января, Гость   Ответить
  • А условия не пробловал создать, что бы не уезжали? Отвечу за него -на фик надо.
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, не переживайте. Молодняк оставшийся часто такой оторванный от реальности и инфантильный, что грамотный работодатель предпочитает нанимать людей постарше уже сейчас.
    24 января, Гость   Ответить
  • Молодец. Все правильно сказал. И главное - честно, без прикрас
    24 января, Гость   Ответить
  • Многие уезжают, потому что не видят перспектив в крае. И вот этот вопрос должны решать именно власти.
    24 января, Гость   Ответить
  • А как планировалось удерживать?
    24 января, Гость   Ответить
  • А в чем молодец то? Что констатировал действительность? Так это каждый знает, на это много ума не надо и не обязательно быть губернатором чтобы это понимать. А вот если бы были конкретные действия с его стороны по привлечению инвестиций, увеличению занятости и пр. тогда вот был бы молодец
    24 января, Гость   Ответить
  • А какие вам условия нужны? Вы что сделали что бы жить лучше стало вам и вашим родным?
    24 января, Гость   Ответить
  • А вы какую перспективу себе нарисовали?
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, А вот если бы были конкретные действия с его стороны-----зачем,зарплату платят,срок идет,пример уже есть правильной работы,маленько подкопил и в столицу к другой кормушке,а дальше хоть трава не расти
    24 января, Гость   Ответить
  • Короче, не жили богато, не будем и начинать
    24 января, Гость   Ответить
  • Губернатор АК в цитатах:  "Все у нас хорошо, но жить так больше нельзя" (2018);  "Алтайский край очень благодатный, перспективный, но он очень сложный" (2018);  "Знаете как удержать людей на селе? Надо сделать невыносимой жизнь в городе" (2021);  "Если понизить (зарплату) в других регионах, то у нас поменяется (место в рейтинге зарплат)" (2021);  "Количество врачей у нас уменьшается быстрее, чем количество жителей края" (2021);  "Просто появилась возможность продавать (сельхозпродукцию) за хорошие деньги" (2021);  "А как удержать людей? Повиснуть на руках и ногах и не давать уезжать?" (2023);
    24 января, Гость   Ответить
  • Какой молодец! Красавчик. Вместо того, чтобы попытаться сделать жизнь в крае лучше, просто сказал: ну уезжаете - и валите отсюда...
    24 января, Гость   Ответить
  • НЕ МОЛОДЕЖЬ! У нас МНОГИЕ из деревни уехали в другие регионы. Много народу!!! Людям за 35 лет.
    24 января, Гость   Ответить
  • А власти не знают, почему молодежь и отличные специалисты покидают край? 1. Какая средняя зарплата в крае? 2.Может молодой специалист в крае купить жильё? Да и не молодой((( И правда, зачем это менять? Пусть уезжают "золотые" головки, пусть поднимают и развивают другие регионы. У нас и так всё хорошо!!!
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, Это не слова руководителя такого ранга.
    24 января, Гость   Ответить
  • Стопудово завтра будет опровержение на статью - "Вы не так поняли, я имел ввиду совсем другое".
    24 января, Гость   Ответить
  • В 2021 году амик публиковал . Нашла. Привожу дословно: "Всё жёстче и жёстче идёт борьба за профессиональные кадры. Богатые регионы скупают специалистов. Летом прошлого года в самолёте встретил двух учителей. Улетели в Питер! Навсегда! Причина? Зарплата в два раза выше. Хватает и на аренду жилья и на путешествия по Европе", – написал Писарев. (Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" и депутат Сергей Писарев) Депутат считает, что специалисты должны везде получать достойную зарплату.
    24 января, Гость   Ответить
  • Если бы в крае ЗП была на уровне Москвы - никто бы никуда не поехал, по себе знаю, мне тут намного комфортнее было бы работать, чем там, тем более что и родители здесь живут. Но за копейки что предлагают тут за одну и ту же работу - нет уж, спасибо, работайте сами.
    24 января, Гость   Ответить
  • Сейчас наиболее доступный способ зарабатывать более-менее приличные деньги это IT. Не секрет, что уже пару лет как большинство IT-шников работает удаленно, что как бы позволяет получать нормальную зарплату не покидая АК. Но люди продолжают уезжать. И не в первую очередь из-за отвратительного климата в нашем крае. Все-таки Сибирь есть Сибирь. Даже Москва, как бы не плакались москвичи о своих "-15, но по ощущениям с нашей-то влажностью -50!!!" по погодным условиям гораздо предпочтительнее Барнаула.
    24 января, Гость   Ответить
  • Не нравится, границы открыты!!!
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, не согласен, мне в Москве с их ужасной слякотью зимой вообще некомфортно, в Барнауле лучше намного. Постоянная грязь везде, машина постоянно по уши в грязи, задолбаешься мыть постоянно. С удовольствием вернусь обратно в Барнаул если ЗП будет такая же как там.
    24 января, Гость   Ответить
  • А я наоборот его больше зауважал. Человек честно, без лицемерия говорит. Тут и впрямь делать нечего. И говорить обратное это чистой воды .. фантазии будут. Где зарплаты нормальные? Регион (стал) аграрный, депрессивный, уровень жизни низкий. Зарплаты дай бог если тысяч 30. Если только ты не на удалёнке сидишь и не работаешь на ту же Москву.
    24 января, Гость   Ответить
  • Уехать не запретишь и не надо, а вот хорошие условия в крае создавать прямая обязанность губернатора!
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, условия делают не простые люди, а власть законодательная власть и условия для простых людей а не только для супер богатых таких как Мельниченко и ТД.
    24 января, Гость   Ответить
  • Так удерживать то нечем.Ни предприятий интересных, ни зарплат, ни высокой культуры в городе.Ни перспектив развития Алтая: только с\х и турклястеры.А о промышленности в городах вообще перестали говорить.
    24 января, Гость   Ответить
  • А также и в Новосибирск, Кемерово, Томск, Омск, да хоть куда
    24 января, Гость   Ответить
  • Климат в Москве реально мягче, морозы бывают крайне редко. А это большая экономия и на одежде/обуви, и на коммунальных платежах. Да и гулять приятнее, когда -5 на улице, а не -25. А вот солнечных дней в Барнауле ощутимо больше, и это приятно.
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, всём доброго времени суток, согласен в 21 году уехали из Барнаула и не сколько не жалеем хоть и взяли ипотеку, и хватает покушать, коммуналку ипотеку заплатить и ещё отдохнуть хватает, уехали ради детей потому что перспектив для них действительно нет и зарплаты другие, конечно скучаем по сибирской природе, как никак Родина и друзья там благо есть видео связь .
    24 января, Гость   Ответить
  • Да, хороший предвыборный выстрел себе в ногу. Условий нет для роста молодежи в родном регионе, пусть едут в столицу, а Алтай пусть деградирует и дальше! СУПЕР!!!!
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, Да,хороший предвыборный выстрел себе в ногу------да я вас умоляю,если с верху идет назначение,хоть в голову стреляйся,все равно выберут
    25 января, Гость   Ответить
  • предвыборный выстрел )))))))))))) вот ты выстрелил в лужу
    25 января, Гость   Ответить
  • грамотный работодатель предпочитает нанимать людей постарше уже сейчас.-------------И где эти грамотные руководители?
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, Всё верно говорит Томенко!
    25 января, Гость   Ответить
  • Да конечно пусть все валят отсюда. А то у нас и так бешеный спрос на жильё, что аж уже строить негде, поэтому срочно нужно отжать землю у владельцев частного сектора. Тут сразу бабло на карман, а недолгосрочные вложения в развитие региона.
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, налоги! Не?
    25 января, Гость   Ответить
  • Создавать места,поднимать зарплаты,так скоро Алтай зачахнет!
    25 января, Гость   Ответить
  • Бедный Алтайский край... Во всех его смыслах. Губернатору "начихать" на молодёжь которая уезжает из региона!!! Очень печально! Скоро вообще всё развалят власти! Коммуналку сделайте на уровне зарплаты нищенской и вообще веселуха будет ,побежим все отсюда.. Люди с протянутой рукой будут ходить!
    26 января, Гость   Ответить
  • Интересно, почему региональные и федеральные зарплаты так отличаются друг от друга??? Чем мы хуже Москвы? Что за дескриминация по региональному признаку?
    26 января, Гость   Ответить
  • Вместо того, чтобы создавать новые технологичные предприятия, где молодежь будет получать достойную зарплату, поднять зп молодым специалистам - врачам и учителями. Глава говорит: бегите, не стесняйтесь. Это нормально?
    26 января, Гость   Ответить
  • Красава отмазываться не стал!!! Валите дети от сюда, здесь ничего хорошего нет и не будет! Так можно расценивать его слова.Сам бы свалил побыстрее, но я "назначен" и "работаю"!!!
    26 января, Гость   Ответить
  • Не от большого ума это сказано. (((( и так АК не особо перспективный а если все уедут то будь ситуация как на Дальнем Востоке. Или они просто хотят что бы от Владивостока до Челябинска пустыри были )))
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, я улетала в москву один год при - 30 у нас , а прилетела в минус 17, но такой пронизывающий ветер , который там постоянно , это было ну ооочень холодно Наш алтайский климат лучше московского
    26 января, Гость   Ответить
  • А мне ваш Алтайский край очень понравился! Был я в 2022 году в регионе 22, в Бийске и Белокурихе так проехал на поезде и автобусе по региону так был поражен красотой природы Алтая, кадровый бор вокруг Бийска и Белокурихи это прям как сказка. Молодежь как можно оставлять Алтай и уезжать в другие города России? Да ради природы родного края можно оставаться жить на Алтае. А то что зарплаты маленькие и на них не прожить достаточно, так это дело поправимое Виктора Петровича в отставку и назначение и выбор нового главы региона. Который сделает жизнь региона привлекательной и перспективной для молодежи, чтобы она не уезжала и оставалась жить на Алтае.
    27 января, Гость   Ответить
  • Какой была жизнь региона, если бы был ее главой региона Михаил Евдокимов? Я думаю что лучше была жизнь при Евдокимове, но видимо не судьба была региону 22, чтобы регионом управлял свой человек, а не приезжие управленцы
    27 января, Гость   Ответить
  • Томенко сказал правду. И это, пожалуй, его единственный нормальный поступок. Здесь стоит жить только если есть деньги. Купить себе все атрибуты хорошей жизни и продолжать их оплачивать дальше. Еслиже у вас вместо денег в кармане ветер, то надо уезжать. Если вы хотите развития - надо уезжать. Сюда хорошо возвращаться. Но только на время. А потом опять уезжать. Этот регион хорош только для части обеспеченных и уже везде побывавших людей: они все в жизни видели, у них есть деньги - да здесь тогда рай) А если молод и малообеспечен - только уезжать.
    27 января, Гость   Ответить
  • Какой была жизнь региона, если бы был ее главой региона Михаил Евдокимов? **** А вы не видели как при Мише край жил?))) А я видел. Вася Бормотов о чем-нибудь тебе говорит? Да явно ты его не знаешь даже. А я тебе просто скажу, что любая переписка внутри администрации края в то время, даже направленная непосредственно губернатору, возвращалась за подписью Васи - первого мишиного зама. Миша бухал то в Москве со своей негритянкой, то в Верх-Обском в своей бане. Он вообще делами не занимался. Тебе перечислить уголовников, кто при нем стали властью в крае? Да зачем… Ты же все равно скажешь - я их не знаю, не слышал, но Миша был огого… Миша был просто номиналом, за ним уголовники стояли, которые здесь и дела делали. А Миша просто бухал.
    27 января, Гость   Ответить
  • Все поставлено с ног на голову. Перепутал желание развиваться в других городах и полное отсутствии возможностей для развития в Алтайском крае.
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, Понятно. Так можно любую власть критиковать, что она делает все не то и не так. Но если бы после Евдокимова губернатором был человек, который всю жизнь прожил на своей Алтайской родине. То наверное такого оттока населения с территории Алтая не было. А что Карлин, что Томенко это все управленцы из других регионов и ожидать от них подъёма и развития края не стоит. Как и от других назначенных чиновников из других регионов.
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, вы не правы, это в когда в Москве - 15, то по ощущениям все - 25. И это в Москве большая влажность, а в Барнауле влажность гораздо меньше, и температура ощущается по другому.
    23 часа назад, Гость   Ответить
  • Гость, Это точно, в Москве и солнца очень мало
    23 часа назад, Гость   Ответить
  • Гость, зимой серость, слякоть и ветер промозглый. Лучше уж мороз и солнце!
    23 часа назад, Гость   Ответить
  • Гость, природа и горы в кабарде лучше
    17 часов назад, Гость   Ответить
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