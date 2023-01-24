Губернатор Томенко: "Алтайский край не будет удерживать уезжающую молодежь"

По мнению главы региона, желание молодых людей покорять Москву и Санкт-Петербург "вполне здоровое"

24 января 2023, 14:35, ИА Амител

Виктор Томенко/ Фото: amic.ru

Алтайский край не будет "проводить специальную работу по удержанию молодёжи в регионе", потому что такая деятельность вряд ли может принести результаты. Об этом рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко на встрече с представителями студенческих СМИ 24 января. По его мнению, желание молодых людей уехать в Москву или Санкт-Петербург "вполне здоровое" и оно, наоборот, "должно формироваться системой".

"У жизни есть свои законы. То, что человек стремится, хочет попробовать где-то реализоваться, – это нормально. А как удержать людей? Повиснуть на руках и ногах и не давать уезжать? Это, наверное, невозможно. То, что люди чувствуют в себе уверенность, потенциал, готовы к риску, двигаются вперёд, ищут и достигают, – это хорошо. Если бы все оставались на своих местах и никуда не двигались, то, наверное, жизнь по-другому бы развивалась", – прокомментировал проблему Томенко.

По словам губернатора, сейчас в России экономика ориентирована на крупные центры, и они "вытягивают" кадры из регионов. Именно там есть "успех, высокое положение, популярность". И для кого-то это счастье, говорит Томенко.

Однако, считает губернатор, есть и другое счастье – жить в родном месте, и в Алтайском крае много счастливых людей, которые не хотят никуда переезжать. Власти же должны повышать привлекательность региона и создавать условия, чтобы люди могли комфортно жить, работать и реализовываться на малой родине.

"Власти должны создавать такие условия, чтобы край стал похож на самые развитые регионы страны или даже превзошёл их. Краю есть чем гордиться, у нас есть те, кто достиг признания. Их примеры показывают, что можно всю жизнь прожить, проработать в Алтайском крае и стать выдающимся человеком. Примеры работают на то, что Алтайский край – это не какая-то глубинка", – пояснил Томенко.

Напомним, что в 2022 году Алтайский край вошёл в пятерку российских регионов с наибольшей миграционной убылью. С января по март 2022 года она выросла в два раза по сравнению с тем же периодом 2021 года (2,6 тысячи человек) и составила 4,8 тысячи человек. За первую половину 2022 года из Алтайского края уехало 5,4 тысячи человек – на 66,45% больше, чем за тот же период 2021 года.