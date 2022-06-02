Томенко вошел в топ-3 самых богатых губернаторов благодаря проданной недвижимости

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял второе место по уровню доходов среди глав российских регионов за 2021 год, пишет РБК. Томенко задекларировал 85,3 млн рублей, большую часть денег — 79,2 млн — губернатор получил за счёт продажи недвижимости в Москве и Московской области. Самым богатым российским губернатором по итогам прошлого года стал глава Подмосковья Андрей Воробьёв. Он указал доход в 254 млн рублей.

Самые состоятельные главы

Как сообщает РБК, Виктор Томенко впервые вошел в топ-10 наиболее состоятельных губернаторов. Его доходы по сравнению с 2020 годом выросли почти в десять раз. Как уточняется на сайте правительства края, губернатор получил 79,2 млн рублей от продажи недвижимости в Москве и Московской области, приобретённой в предыдущие годы. В декларации Томенко за 2020 год указывалось, что он владел двумя квартирами площадью 113,3 кв. м и 233,9 кв. м, а в документах за 2021 год они отсутствуют. Также учтены доходы от вкладов в банках и от сдачи квартиры в аренду. Таким образом, доход Томенко от работы в правительстве в 2021 году составил чуть более 5 млн рублей.

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Замыкает тройку лидеров после Воробьёва и Томенко глава Северной Осетии Сергей Меняйло. В 2021 году он заработал более 70 млн рублей. Как и в случае с Виктором Томенко, основную часть дохода (60 млн) Меняйло получил от продажи ранее купленной недвижимости в Москве. Ещё 7,5 млн — его зарплата в должности полпреда президента в Сибирском федеральном округе, которую он занимал до апреля 2021 года.

Сколько заработали супруги губернаторов

Сведения о доходах за 2021 год предоставили не только губернаторы, но и члены их семей. По совокупному доходу лидером стала семья главы Брянской области Александра Богомаза. В то время как сам губернатор заработал 5,2 млн, доход его супруги Ольги составил 389 млн. Ольга Богомаз традиционно возглавляет список самых состоятельных супругов — в её собственности несколько десятков земельных участков сельскохозяйственного назначения, картофелехранилища, артезианские скважины.



На втором месте семья президента Татарстана Рустама Минниханова (175 млн). Для сравнения: супруги Виктора Томенко и Сергея Меняйло заработали 639 тысяч и 383 тысячи рублей соответственно.

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Самые «бедные» губернаторы

К губернаторам с самыми низкими доходами отнесены главы регионов, задекларировавшие годовой доход менее 2 млн руб. Меньше всех в 2021 году заработал глава Калмыкии Бату Хасиков — 1,3 млн рублей. Доход в 1,5 млн получил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Чуть больше задекларировали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский (1,66 млн) и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (1,7 млн). Замыкает антирейтинг по доходам глава Адыгеи Мурат Кумпилов — он заработал 1,9 млн рублей.