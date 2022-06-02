Томенко вошел в топ-3 самых богатых губернаторов благодаря проданной недвижимости

Меньше всех в 2021 году заработал глава Калмыкии — 1,3 млн рублей

2 июня 2022, 14:25

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял второе место по уровню доходов среди глав российских регионов за 2021 год, пишет РБК. Томенко задекларировал 85,3 млн рублей, большую часть денег — 79,2 млн — губернатор получил за счёт продажи недвижимости в Москве и Московской области. Самым богатым российским губернатором по итогам прошлого года стал глава Подмосковья Андрей Воробьёв. Он указал доход в 254 млн рублей.

Самые состоятельные главы

Как сообщает РБК, Виктор Томенко впервые вошел в топ-10 наиболее состоятельных губернаторов. Его доходы по сравнению с 2020 годом выросли почти в десять раз. Как уточняется на сайте правительства края, губернатор получил 79,2 млн рублей от продажи недвижимости в Москве и Московской области, приобретённой в предыдущие годы. В декларации Томенко за 2020 год указывалось, что он владел двумя квартирами площадью 113,3 кв. м и 233,9 кв. м, а в документах за 2021 год они отсутствуют. Также учтены доходы от вкладов в банках и от сдачи квартиры в аренду. Таким образом, доход Томенко от работы в правительстве в 2021 году составил чуть более 5 млн рублей.

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Замыкает тройку лидеров после Воробьёва и Томенко глава Северной Осетии Сергей Меняйло. В 2021 году он заработал более 70 млн рублей. Как и в случае с Виктором Томенко, основную часть дохода (60 млн) Меняйло получил от продажи ранее купленной недвижимости в Москве. Ещё 7,5 млн — его зарплата в должности полпреда президента в Сибирском федеральном округе, которую он занимал до апреля 2021 года.

Сколько заработали супруги губернаторов

Сведения о доходах за 2021 год предоставили не только губернаторы, но и члены их семей. По совокупному доходу лидером стала семья главы Брянской области Александра Богомаза. В то время как сам губернатор заработал 5,2 млн, доход его супруги Ольги составил 389 млн. Ольга Богомаз традиционно возглавляет список самых состоятельных супругов — в её собственности несколько десятков земельных участков сельскохозяйственного назначения, картофелехранилища, артезианские скважины.

На втором месте семья президента Татарстана Рустама Минниханова (175 млн). Для сравнения: супруги Виктора Томенко и Сергея Меняйло заработали 639 тысяч и 383 тысячи рублей соответственно.

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Самые «бедные» губернаторы

К губернаторам с самыми низкими доходами отнесены главы регионов, задекларировавшие годовой доход менее 2 млн руб. Меньше всех в 2021 году заработал глава Калмыкии Бату Хасиков — 1,3 млн рублей. Доход в 1,5 млн получил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Чуть больше задекларировали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский (1,66 млн) и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (1,7 млн). Замыкает антирейтинг по доходам глава Адыгеи Мурат Кумпилов — он заработал 1,9 млн рублей.

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