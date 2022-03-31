Томский депутат Госдумы Диденко избран первым замом Жириновского в ЛДПР

Томский депутат Госдумы Алексей Диденко назначен первым заместителем Владимира Жириновского в ЛДПР, сообщается в Telegram-канале фракции.

Диденко был избран единогласно. Решение о назначении первого зама лидера ЛДПР принято в связи с началом подготовки к единому дню голосования и для усиления работы всех органов партии и их структурных подразделений.

Напомним, в начале февраля Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом. 25 марта СМИ сообщили о смерти политика, но почти сразу же эту новость власти опровергли. Позднее пресс-секретарь ЛПДР Александр Дюпин рассказал, что состояние Жириновского по-прежнему тяжёлое, но стабильное. Также сообщалось, что в ЛДПР начали обсуждать возможных преемников Жириновского. По данным инсайдеров, среди потенциальных кандидатов на этот пост — Михаил Дегтярёв, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Андрей Луговой и Леонид Слуцкий.