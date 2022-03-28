В ЛДПР начали обсуждать возможных преемников Жириновского

На случай продолжительной болезни лидера ЛДПР Владимира Жириновского начал обсуждаться вопрос о его возможном преемнике, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Сразу три собеседника издания одним из кандидатов на это место назвали Михаила Дегтярёва — губернатора Хабаровского края. Уже прорабатываются варианты его возвращения в Москву, но до принятия решения ещё далеко.

Среди других возможных преемников инсайдеры называют депутата Госдумы Андрея Лугового, главу думского комитета по труду Ярослава Нилова и руководителя комитета по региональной политике Алексея Диденко. Однако последние две кандидатуры хоть и обсуждаются, но «менее предпочтительны», считает близкий к администрации президента источник.

Источник «Ведомостей» в госструктурах уточняет, что нельзя говорить о каком-то одном кандидате как о приоритетном, ведь окончательное решение не принято. По его данным, претендентами на пост также могут быть председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий и губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Пресс-секретарь партии Александр Дюпин отметил, что разговоров о смене лидера ЛДПР не ведётся, для всех в партии Жириновский — бесспорный лидер и у всех оптимистичный настрой. Он также уточнил, что состояние Жириновского по-прежнему тяжёлое, но стабильное.

В начале февраля Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом. 25 марта Telegram-канал Mash сообщил о смерти политика, но вскоре эту новость опровергли в Госдуме и Минздраве.