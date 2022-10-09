Трамп призвал начать переговоры для завершения конфликта на Украине
Экс-президент США считает, что он приближает мир к третьей мировой войне
9 октября 2022, 14:20, Илья Звягинцев
Бывший президент США Дональд Трамп призвал начать мирные переговоры для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками в штате Невада.
«Мы должны потребовать немедленных переговоров о мирном прекращении „конфликта“ на Украине, иначе мы закончим третьей мировой войной. И от нашей планеты ничего не останется — всё потому, что у глупых людей не было подсказки. Они не понимают мощь атомной энергии», — сказал Трамп.
Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил о том, что МИД РФ не отказывается от посредников на переговорах с Украиной.
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