Трамп призвал начать переговоры для завершения конфликта на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп призвал начать мирные переговоры для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками в штате Невада.

«Мы должны потребовать немедленных переговоров о мирном прекращении „конфликта“ на Украине, иначе мы закончим третьей мировой войной. И от нашей планеты ничего не останется — всё потому, что у глупых людей не было подсказки. Они не понимают мощь атомной энергии», — сказал Трамп.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил о том, что МИД РФ не отказывается от посредников на переговорах с Украиной.