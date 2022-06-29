Турция договорилась со Швецией и Финляндией об их вступлении в НАТО, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, на встрече в Мадриде лидеры стран подписали совместный меморандум. В документе скандинавы согласились изменить законодательство с целью устранения угроз нацбезопасности Турции за счёт запрета деятельности Рабочей партии Курдистана и заключения с Анкарой соглашения об экстрадиции подозреваемых в террористической деятельности.

Тем самым уже 29 июня страны НАТО официально пригласят Финляндию и Швецию в альянс. Однако речь будет идти лишь о приглашении, сам процесс вступления потребует времени, уточнил Столтенберг.

«Лидеры альянса примут решение о приглашении Финляндии и Швеции, чтобы они стали его членами. После этого саммита они станут приглашёнными [странами], затем начнётся ратификационный процесс во всех столицах [стран — участниц альянса], но я абсолютно уверен в трёхстороннем меморандуме о понимании, который подписали сегодня», — цитирует его ТАСС.

В мае Финляндия и Швеция объявили о намерении вступить в НАТО. Однако единственная страна альянса, которая это не поддержала, была Турция.