Турция решила сменить свое название в официальных документах
ООН уже одобрила новый нейминг страны
2 июня 2022, 07:55, Никита Черников
Турция решила изменить свое название во всех официальных документах. Власти страны направили соответствующий запрос в ООН, а та, в свою очередь, его одобрила, пишет «РИА Новости».
Как сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, новое название Republic of Türkiye (вместо Republic of Turkey) вступило в силу сразу же после обращения турецких властей.
Короткий вариант названия страны теперь — Türkiye, а не Turkey.
Таким образом, отныне это название будет использоваться на всех международных форумах и в официальных документах, где ранее применялись этнонимы Turkey, Turkei, Turquie и другие, отмечает «Интерфакс».
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