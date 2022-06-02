Турция решила сменить свое название в официальных документах

Турция решила изменить свое название во всех официальных документах. Власти страны направили соответствующий запрос в ООН, а та, в свою очередь, его одобрила, пишет «РИА Новости».

Как сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, новое название Republic of Türkiye (вместо Republic of Turkey) вступило в силу сразу же после обращения турецких властей.

Короткий вариант названия страны теперь — Türkiye, а не Turkey.

Таким образом, отныне это название будет использоваться на всех международных форумах и в официальных документах, где ранее применялись этнонимы Turkey, Turkei, Turquie и другие, отмечает «Интерфакс».

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