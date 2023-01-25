В Алтайском крае вновь снизилось число избирателей

Объём электората по сравнению с началом прошлого года сократился более чем на 10 тысяч человек

25 января 2023, 23:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

Избирком Алтайского края установил численность избирателей региона на 1 января 2023 года – 1 769 195 человек. Как сообщает пресс-служба избирательного органа, такие данные получены из государственной автоматизированной системы "Выборы".

Отметим, что по сравнению с 1 июля 2022 года число избирателей вновь сократилось. Тогда в Алтайском крае насчитывалось 1 173 475 жителей. Таким образом, падение составило 4280 человек. По сравнению с январскими данными 2022 года падение ещё больше – 10 450.

Как и всегда, на первом месте по числу избирателей Барнаул. Больше всего их в Индустриальном районе краевой столицы (189 372). Далее идёт Ленинский (103 276), Центральный (99 753) и Железнодорожный (72 400) районы. Самый "скромный" по числу избирателей – Октябрьский, в котором зарегистрировано 64 115 избирателей.

На втором месте после Барнаула по числу избирателей находится Бийск – 157 361, на третьем – Рубцовск (94 077). Меньше всего электората проживает в Суетском (3281 человек) и Ельцовском (4453) районах.

Напомним, что в 2023 году в Алтайском крае пройдёт несколько избирательных кампаний. Большая часть запланирована на ЕДГ, 10 сентября. Основное внимание экспертов будет приковано к выборам губернатора. Однако есть и ещё ряд событий, в основном на уровне муниципалитетов, где свою гражданскую позицию должны проявить избиратели отдельных территорий.