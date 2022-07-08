В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров

Народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР) отменил мораторий на исполнение смертных приговоров.

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале законодательного органа в пятницу, 8 июля.

«Правовая норма вступит в силу после опубликования закона Донецкой Народной Республики „О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики“, который был принят 8 июля в рамках очередного пленарного заседания осенней сессии 2022 года Народного совета Донецкой Народной Республики II созыва», — говорится в сообщении.

В июне Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни двух британцев и одного марокканца, которые участвовали в военных действиях на стороне Украины.