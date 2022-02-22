В ЕС назвали «вопиющим» нарушением признание Россией ДНР и ЛНР

Главы Еврокомиссии (ЕК) и Евросовета (ЕС) Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель отреагировали на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Европейские политики назвали признание Москвой республик Донбасса «вопиющим» нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Они также заявили, что Евросоюз и его партнёры дадут общий ответ.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин собрал заседание Совета безопасности страны по вопросу признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Незадолго до этого главы республик обратились к Путину с просьбой признать их независимость, заключить оборонный договор и ввести войска.

После Путин во время обращения к россиянам заявил о признании независимости республик, а также подписал указы о признании ЛНР и ДНР в присутствии глав республик.