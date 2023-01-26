Песков ответил на вопрос о смене статуса СВО на фоне поставок западных танков Киеву

Ранее с таким предложением выступил депутат Госдумы от Крыма Шеремет, заявив, что происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта

26 января 2023, 16:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают вопрос об изменении статуса спецоперации на Украине. Как сообщает РИА Новости, он назвал поставки танков Киеву недостаточным поводом для этого.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить статус российской спецоперации на Украине на фоне решения США и Германии поставить танки Украине. Он не уточнил, о каком именно статусе идёт речь, однако заметил, что происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта.

"У нас на повестке дня нет такой темы, лучше какие-то детали уточнить у господина Шеремета", – сказал Песков в ответ на вопрос журналиста.

Напомним, что 25 января правительство ФРГ приняло решение передать Украине танки Leopard 2. Тогда же США подтвердили планы отправить Украине 31 танк M1 Abrams.