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В КПРФ считают, что повышение налогов не вернет уехавших из страны россиян

Первый замглавы фракции в ГД Николай Коломейцев заявил, что нужно создать условия, для того чтобы люди захотели вернуться

25 декабря 2022, 19:29, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Первый замглавы фракции КПРФ в ГД Николай Коломейцев поделился мнением о том, что для уехавших из России могут поднять уровень налогов. Его слова передаёт РИА Новости.

По мнению Коломейцева, то, что люди уехали из страны, является результатом работы системы образования в последние 20 лет.

Предложение повысить налоги для уехавших Коломейцев назвал пиар-инициативой.

«Создайте условия, чтобы они хотели вернуться. Там айтишники большей частью. Не считаю, что эта мера вернёт людей или поможет нам воспитать в них дух патриотизма», — сказал Коломейцев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что в России работают над инициативой о повышении налогов для тех, кто уехал из страны.

Комментарии 6

  • Через полгода они перестанут быть налоговыми резидентами. А уж чтобы вернуться к вам, упырям, и речи нет.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Каких "налогов" во множественном числе? У нас физ. лицо платит один-единственный налог - НДФЛ. Который, на минуточку, для нерезидентов и так 30%. Что собрались повышать? Взносы с ФОТ? Так это ударит только и исключительно по работодателю. Такое ощущение, что у нас авторы законодательных инициатив не в курсе, что прописано в уже действующих нормах.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Большое количество ракет и ударов по энергообъектам врага позволит айтишникам вернуться, чтобы помогать создавать наводимые со спутников гиперзвуковые системы. Это несравнимо эффективней, чем айтишник в окопе, где не образованный, но с хорошими физическими данным лось намного полезней
    26 декабря, Гость   Ответить
  • позволит айтишникам вернуться, чтобы помогать создавать наводимые со спутников гиперзвуковые системы - айтишники спят и видят себя в "почтовых ящиках", ага.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • кто их повысит, тут же сразу революция грянет. я вот с октября в Тае (сейчас в нячанг и снова назад) и так до марта планирую. и вообще каждую зиму на море проводим. почему запретить то хотите? налоги вовремя, без уклонений, зарплаты платим без задержек, почему я не могу жить у моря, если хочу??? категорически не согласны с такими проектами короче по повышению
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, полностью поддерживаю Вас
    27 декабря, Гость   Ответить
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