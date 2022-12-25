В КПРФ считают, что повышение налогов не вернет уехавших из страны россиян

Первый замглавы фракции в ГД Николай Коломейцев заявил, что нужно создать условия, для того чтобы люди захотели вернуться

25 декабря 2022, 19:29, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Первый замглавы фракции КПРФ в ГД Николай Коломейцев поделился мнением о том, что для уехавших из России могут поднять уровень налогов. Его слова передаёт РИА Новости.

По мнению Коломейцева, то, что люди уехали из страны, является результатом работы системы образования в последние 20 лет.

Предложение повысить налоги для уехавших Коломейцев назвал пиар-инициативой.

«Создайте условия, чтобы они хотели вернуться. Там айтишники большей частью. Не считаю, что эта мера вернёт людей или поможет нам воспитать в них дух патриотизма», — сказал Коломейцев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что в России работают над инициативой о повышении налогов для тех, кто уехал из страны.