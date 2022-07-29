В крайизбиркоме рассказали, почему КПРФ отказали в регистрации на выборах в Топчихе

Краевая избирательная комиссия подтвердила, что Топчихинская районная ТИК 28 июля отказала в заверении списка кандидатов в депутаты райсовета, выдвинутых КПРФ по многомандатным избирательным округам. Аналогичное решение было принято и в отношении списка кандидатов в депутаты Топчихинского сельсовета, выдвинутого компартией. Об этом сказано в ответе КИК на запрос amic.ru.

В Топчихинский районный совет КПРФ выдвинула 17 человек, а в Топчихинский сельский совет — 10. По данным местного избиркома, в каждом списке содержалось по одному кандидату, которые на данный момент состоят в другой политической партии — «Единая Россия». В самой компартии утверждают, что такого эпизода в биографии ни у кого из «красных» не было.

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«По результатам проверки представленных документов выявлено несоблюдение избирательным объединением требований, предусмотренных ФЗ „О политических партиях“. <...> Партия не вправе выдвигать кандидатами в депутаты граждан, являющихся членами иных политических партий», — уточнили в крайизбиркоме. Несоблюдение этих требований и стало основанием для отказа в заверении списка кандидатов от КПРФ.

Ещё одной причиной, почему не были зарегистрированы кандидаты от «красных» в Топчихинский райсовет, стали «иные нарушения порядка выдвижения кандидатов избирательным объединением, допущенные при оформлении документов». О чём конкретно идёт речь, в крайизбиркоме не уточнили.

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Добавим, что в настоящий момент обращений или жалоб по этой ситуации в КИК не поступало. Ранее в КПРФ сообщали, что юристы готовят жалобу в ЦИК.

По состоянию на 29 июля, для участия в выборах в Топчихинский райсовет документы подали три партии: «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду». Списки ЕР и ЛДПР уже заверены. Пока на сайте системы ГАС «Выборы» среди кандидатов присутствуют только единороссы: из 17 человек регистрацию прошли девять.