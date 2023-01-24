В Кремле не планируют ограничивать возможность россиян выезжать из страны

Журналисты спросили у Пескова о наличии таких планов у Москвы в связи с появлением законопроекта о введении механизма резервирования времени для проезда грузовиков через границу

24 января 2023, 18:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не обсуждают возможность ввести ограничения на выезд россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе общения с прессой у представителя Кремля спросили, возможны ли новые ограничения на выезд из страны и рассматриваются ли в Кремле такие варианты.

"Нет, в Кремле не обсуждается", – сказал он.

Отметим, что ранее в Госдуме предложили поправки для введения механизма резервирования времени для проезда грузовиков через границу. По словам авторов инициативы, она требуется для устранения очередей из грузового транспорта на пограничных пунктах. Комментируя её, Песков обратил внимание журналистов на то, что в парламенте уже дали все разъяснения касательно предлагаемых поправок.