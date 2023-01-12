В Кремле объяснили назначение нового командующего группировкой войск в зоне СВО

Песков связал это с расширением задач спецоперации

12 января 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: mil.ru

Генерала Валерия Герасимова назначили командующим объединённой группировкой войск в зоне спецоперации на Украине в связи с расширением её задач. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Комментарий вчера был дан Министерством обороны — увязка с расширением масштаба стоящих задач", — сказал пресс-секретарь главы государства в ответ на вопрос журналистов о цели назначения генерала.

Напомним, что 11 января министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим объединённой группировкой войск. Ранее эту должность занимал главнокомандующий ВКС генерал Сергей Суровикин. Он вместе с главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым и замначальника Генштаба генерал-полковником Алексеем Кимом были назначены заместителями Герасимова.