В Крыму пообещали ответить Киеву на попытку атаки

По словам Владимира Константинова, жители полуострова уже сделали свой выбор и навсегда отделились от Украины

20 января 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Киев получит ответ на попытку атаковать Крым, заявил РИА Новости глава парламента полуострова Владимир Константинов.

Ранее The New York Times писала, что в администрации президента США Джо Байдена начали осознавать необходимость передачи Украине дополнительных средств для удара по Крыму. Владимир Зеленский также заявлял, что военные попытаются захватить эту территорию, если Запад предоставит вооружение.

Константинов в ответ на это заявил, что "пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону", и призвал потом не жаловаться, "когда и мы сполна ударим в ответ". По его словам, крымчане уже сделали свой выбор, навсегда отделившись от украинского государства.