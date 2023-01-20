Служить придётся всем. Как нововведения в вооружённых силах изменят жизнь российского общества

Эксперты оценили размах предложенных Шойгу перемен в российской армии

20 января 2023, 11:41, ИА Амител

Министр обороны Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru

На совещании в объединённой группировке войск в рамках украинской спецоперации глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил с командным составом вопросы выполнения решения президента об увеличении численности армии и создания двух новых военных округов. На этом фоне снова появились сообщения о возможном проведении новой волны частичной мобилизации в России. Что означают предстоящие нововведения в оборонной политике страны, как они будут выполняться и стоит ли военнообязанным гражданам готовиться к получению повесток из военкоматов, выяснял журналист amic.ru Андрей Магас.

Стоит ли ждать новую волну мобилизации?

Согласно официальной информации Министерства обороны РФ, главным вопросом проведённого Шойгу совещания стало наращивание количества военнослужащих ВС до 1,5 млн человек. Министр "особо обратил внимание на то, что все мероприятия должны быть объединены в Комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ и синхронизированы со сроками поставки по ГОЗ вооружения, военной и специальной техники и материальных средств, строительством инфраструктуры для размещения войск и обеспечением соответствующими ресурсами".

Отметим: наращивание количества военнослужащих, согласно плану главы Минобороны, до 1,5 млн человек превышает обозначенную на декабрьской коллегии военного ведомства и закреплённой в указе президента России от 1 января 2023 года – 1,15 млн при общей численности ВС РФ 2,04 млн человек. Судя по всему, такое различие объясняется учётом граждан, призванных в рамках частичной мобилизации в 2022 году.

Информация об увеличении числа военнослужащих в ВС РФ вызвала новую волну сообщений о якобы готовящейся новой мобилизации в стране. Причём появились такие утверждения ещё в декабре, когда после расширенной коллегии Минобороны РФ стало известно о планах военного руководства существенно увеличить численный состав армии. 17 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слухи о новой волне частичной мобилизации исходят из-за рубежа. По его словам, данную тему "там искусственно будируют". "Я предлагаю вам всё-таки вспоминать всё время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счёт", – сказал он.

"Действительно, Пескова в последнее время чуть не ежедневно на эту тему беспокоят, – заявил amic.ru военный эксперт,полковник, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев. – Подобная навязчивость, кстати, даёт повод задуматься. Но увеличение численности наших Вооружённых сил предпринимается как раз для того, чтобы не прибегать к таким мерам, как недавняя частичная мобилизация, чтобы лишний раз не будоражить общество, дать возможность мирного развития экономике, социальной сфере и другим направлениям".

Где взять тысячи молодых офицеров?

В официальном сообщении министерства также указывается, что "масштабные изменения состава ВС, увеличение их численности, изменение военно-административного деления РФ, которые будут проводиться в течение 2023-2026 годов, потребуют принятия соответствующих компетентных решений". При этом рост количества военнослужащих, по словам министра, должен быть синхронизирован с поставками вооружений в рамках гособоронзаказа и строительством инфраструктуры.

Помимо наращивания численности армии, в структуре ВС появится два военных округа – Московский и Ленинградский. Также предполагается формирование армейского корпуса в Карелии – это связано с предстоящим вступлением в НАТО Швеции и Финляндии, которые пока ещё официально не стали членами альянса, но крайне высока вероятность, что в 2023 году их членство всё-таки будет официально оформлено. Другие меры, обсуждавшиеся на упомянутом совещании, – преобразование семи бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте в мотострелковые дивизии. Также предстоит формирование трёх мотострелковых дивизий в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии – в составе ВДВ.

Также в ходе совещания было заявлено о необходимости увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых российских регионов, подготовить их для обеспечения практических действий войск. Частичная мобилизация выявила как нехватку армейских полигонов, так и низкое качество некоторых из существующих. Также поставлена задача определить объёмы учебных программ курсантов и слушателей в вузах Минобороны, увеличить масштаб подготовки специалистов в учебных центрах ВС согласно значительно возросшей потребности войск.

Для наращивания численности личного состава вооружённых сил, преобразования бригад в дивизии, развёртывания новых дивизий и армейского корпуса в Карелии, а также решения других задач требуются подготовленные командиры, отмечает военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, политолог Андрей Кошкин.

"Такой запрос на новые соединения потребует несколько тысяч молодых офицеров – именно поэтому военное образование тоже следует разворачивать. Тем более что опыт военной операции уже выявил острую потребность в замполитах, – подчеркнул он в беседе с amic.ru. – На таких людей, профессионально работающих с личным составом, всегда был запрос во время ведения боевых действий".Андрей Кошкин не сомневается, что именно военная операция стала поводом для нового этапа военного строительства в России.

"Оказалось, что нам срочно требуются многие виды современных вооружений – скажем, беспилотников и различной аппаратуры, недостаточно средств связи. У нас острая потребность по ряду позиций военного снаряжения, обмундирования. Всё это стало причиной создания целого ряда координационных групп во главе с высокопоставленными руководителями, которые займутся решением наболевших вопросов. Стало понятно, что наша армия должна отвечать обозначившимся вызовам, запросам на ведение успешных боевых действий, выдвигаемым в ходе современного вооружённого конфликта", – отметил эксперт.

Копировать американцев не получилось

По словам военного эксперта-аналитика, полковника в отставке Михаила Тимошенко, во многом упомянутые преобразования знаменуют собой отказ от так называемых "сердюковских" реформ 2000-х годов – преобразований периода, когда министром обороны страны был Анатолий Сердюков.

"Тогда у нас бездумно стали комплектовать бригады, вовсю копируя американцев. При этом не учли разницу в роли вооружённых сил у нас и за океаном. В США армия, по сути, инспекционная. И у них комплектование бригад происходит исходя из поставленных на определённый период задач", – пояснил он amic.ru. По словам собеседника, для России, с её протяжённостью границ и климатическими условиями на некоторых её участках, такой принцип недопустим.

"Но в тот момент у нас почему-то возобладала точка зрения, что большие войны нам не грозят, только локальные конфликты, однако последние события ясно показали, что, меняя назначение вооружённых сил, мы, мягко говоря, поторопились, причём первым сигналом стала трёхдневная война 2008 года с Грузией", – подчеркнул он.

По мнению Александра Перенджиева, в целом обозначенные Шойгу перемены в армии отражают наметившуюся тенденцию на глубокие преобразования в общественной жизни.

"Думаю, в дальнейшем будет постепенно нивелироваться, стираться грань между военной и гражданской службой – это вполне естественно в условиях развивающегося геополитического противостояния с Западом, которое будет только нарастать", – убеждён собеседник.

Он отметил, что необходимый исторический опыт в нашей стране имеется:"Можно вспомнить годы Великой Отечественной войны, период становления советской власти, когда функции гражданской администрации осуществляли военные. Так что роль военных в обществе будет расти – не только в сфере управления, но и образования. Военнослужащим, ребятам, прошедшим воинскую службу, будут предоставляться различные возможности, перед ними станут открываться социальные лифты. В общем, начавшиеся преобразования затронут не только армейскую жизнь".