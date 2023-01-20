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Служить придётся всем. Как нововведения в вооружённых силах изменят жизнь российского общества

Эксперты оценили размах предложенных Шойгу перемен в российской армии

20 января 2023, 11:41, ИА Амител

Министр обороны Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru
Министр обороны Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru

На совещании в объединённой группировке войск в рамках украинской спецоперации глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил с командным составом вопросы выполнения решения президента об увеличении численности армии и создания двух новых военных округов. На этом фоне снова появились сообщения о возможном проведении новой волны частичной мобилизации в России. Что означают предстоящие нововведения в оборонной политике страны, как они будут выполняться и стоит ли военнообязанным гражданам готовиться к получению повесток из военкоматов, выяснял журналист amic.ru Андрей Магас.

Стоит ли ждать новую волну мобилизации?

Согласно официальной информации Министерства обороны РФ, главным вопросом проведённого Шойгу совещания стало наращивание количества военнослужащих ВС до 1,5 млн человек. Министр "особо обратил внимание на то, что все мероприятия должны быть объединены в Комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ и синхронизированы со сроками поставки по ГОЗ вооружения, военной и специальной техники и материальных средств, строительством инфраструктуры для размещения войск и обеспечением соответствующими ресурсами".

Отметим: наращивание количества военнослужащих, согласно плану главы Минобороны, до 1,5 млн человек превышает обозначенную на декабрьской коллегии военного ведомства и закреплённой в указе президента России от 1 января 2023 года – 1,15 млн при общей численности ВС РФ 2,04 млн человек. Судя по всему, такое различие объясняется учётом граждан, призванных в рамках частичной мобилизации в 2022 году.

Информация об увеличении числа военнослужащих в ВС РФ вызвала новую волну сообщений о якобы готовящейся новой мобилизации в стране. Причём появились такие утверждения ещё в декабре, когда после расширенной коллегии Минобороны РФ стало известно о планах военного руководства существенно увеличить численный состав армии. 17 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слухи о новой волне частичной мобилизации исходят из-за рубежа. По его словам, данную тему "там искусственно будируют". "Я предлагаю вам всё-таки вспоминать всё время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счёт", – сказал он.

"Действительно, Пескова в последнее время чуть не ежедневно на эту тему беспокоят, – заявил amic.ru военный эксперт,полковник, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев. – Подобная навязчивость, кстати, даёт повод задуматься. Но увеличение численности наших Вооружённых сил предпринимается как раз для того, чтобы не прибегать к таким мерам, как недавняя частичная мобилизация, чтобы лишний раз не будоражить общество, дать возможность мирного развития экономике, социальной сфере и другим направлениям".

Где взять тысячи молодых офицеров?

В официальном сообщении министерства также указывается, что "масштабные изменения состава ВС, увеличение их численности, изменение военно-административного деления РФ, которые будут проводиться в течение 2023-2026 годов, потребуют принятия соответствующих компетентных решений". При этом рост количества военнослужащих, по словам министра, должен быть синхронизирован с поставками вооружений в рамках гособоронзаказа и строительством инфраструктуры.

 

Помимо наращивания численности армии, в структуре ВС появится два военных округа – Московский и Ленинградский. Также предполагается формирование армейского корпуса в Карелии – это связано с предстоящим вступлением в НАТО Швеции и Финляндии, которые пока ещё официально не стали членами альянса, но крайне высока вероятность, что в 2023 году их членство всё-таки будет официально оформлено. Другие меры, обсуждавшиеся на упомянутом совещании, – преобразование семи бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте в мотострелковые дивизии. Также предстоит формирование трёх мотострелковых дивизий в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии – в составе ВДВ.

Также в ходе совещания было заявлено о необходимости увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых российских регионов, подготовить их для обеспечения практических действий войск. Частичная мобилизация выявила как нехватку армейских полигонов, так и низкое качество некоторых из существующих. Также поставлена задача определить объёмы учебных программ курсантов и слушателей в вузах Минобороны, увеличить масштаб подготовки специалистов в учебных центрах ВС согласно значительно возросшей потребности войск.

Для наращивания численности личного состава вооружённых сил, преобразования бригад в дивизии, развёртывания новых дивизий и армейского корпуса в Карелии, а также решения других задач требуются подготовленные командиры, отмечает военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, политолог Андрей Кошкин.

"Такой запрос на новые соединения потребует несколько тысяч молодых офицеров – именно поэтому военное образование тоже следует разворачивать. Тем более что опыт военной операции уже выявил острую потребность в замполитах, – подчеркнул он в беседе с amic.ru. – На таких людей, профессионально работающих с личным составом, всегда был запрос во время ведения боевых действий".Андрей Кошкин не сомневается, что именно военная операция стала поводом для нового этапа военного строительства в России.

"Оказалось, что нам срочно требуются многие виды современных вооружений – скажем, беспилотников и различной аппаратуры, недостаточно средств связи. У нас острая потребность по ряду позиций военного снаряжения, обмундирования. Всё это стало причиной создания целого ряда координационных групп во главе с высокопоставленными руководителями, которые займутся решением наболевших вопросов. Стало понятно, что наша армия должна отвечать обозначившимся вызовам, запросам на ведение успешных боевых действий, выдвигаемым в ходе современного вооружённого конфликта", – отметил эксперт.

Копировать американцев не получилось

По словам военного эксперта-аналитика, полковника в отставке Михаила Тимошенко, во многом упомянутые преобразования знаменуют собой отказ от так называемых "сердюковских" реформ 2000-х годов – преобразований периода, когда министром обороны страны был Анатолий Сердюков.

"Тогда у нас бездумно стали комплектовать бригады, вовсю копируя американцев. При этом не учли разницу в роли вооружённых сил у нас и за океаном. В США армия, по сути, инспекционная. И у них комплектование бригад происходит исходя из поставленных на определённый период задач", – пояснил он amic.ru. По словам собеседника, для России, с её протяжённостью границ и климатическими условиями на некоторых её участках, такой принцип недопустим.

"Но в тот момент у нас почему-то возобладала точка зрения, что большие войны нам не грозят, только локальные конфликты, однако последние события ясно показали, что, меняя назначение вооружённых сил, мы, мягко говоря, поторопились, причём первым сигналом стала трёхдневная война 2008 года с Грузией", – подчеркнул он.

По мнению Александра Перенджиева, в целом обозначенные Шойгу перемены в армии отражают наметившуюся тенденцию на глубокие преобразования в общественной жизни.

"Думаю, в дальнейшем будет постепенно нивелироваться, стираться грань между военной и гражданской службой – это вполне естественно в условиях развивающегося геополитического противостояния с Западом, которое будет только нарастать", – убеждён собеседник.

Он отметил, что необходимый исторический опыт в нашей стране имеется:"Можно вспомнить годы Великой Отечественной войны, период становления советской власти, когда функции гражданской администрации осуществляли военные. Так что роль военных в обществе будет расти – не только в сфере управления, но и образования. Военнослужащим, ребятам, прошедшим воинскую службу, будут предоставляться различные возможности, перед ними станут открываться социальные лифты. В общем, начавшиеся преобразования затронут не только армейскую жизнь".

 

Комментарии 40

  • "Но в тот момент у нас почему-то возобладала точка зрения, что большие войны нам не грозят, только локальные конфликты, однако последние события ясно показали" - Собрались еще воевать, постоянно? Бюджет не треснет? Не говоря уже о том, что у нас вроде как и сейчас "большой войны" нет, о чем он?
    20 января, Гость   Ответить
  • Пусть все мужики служат, а то обабились дальше некуда в своих офисах
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, чем меньше мужиков, тем дешевле водка и бухло !
    20 января, Гость   Ответить
  • Всё бы ничего, но мужики, пропущенные через дедовщину, на всю жизнь остаются ни на что не способными интеллектуальными калеками.
    20 января, Гость   Ответить
  • Вот Россия сформирует новые дивизии и армейский корпус в Карелии, а как Финляндия и Швеция вступят в НАТО, так к тем границам подгонит и ракеты с атомными боеголовками,а впоследствии направят на побережье и атомные торпеды "Посейдон" .Чтоб демократической общественности Финляндии и Швеции жизнь мёдом не казалась.А ведь могли бы и не задумываться о радиационном пепле...
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, из армии дедАми выходят )) Старики калеки ))))
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, из армии дедАми выходят )) Старики калеки )))) ----- Та ещё инициация. Причём извращённо сексуальная. Так только в армии и тюрьмах.
    20 января, Гость   Ответить
  • так надо делать армию такой, чтоб служить там хотели и гордились этим, а не боялись своей армии больше, чем внешних угроз.
    20 января, Гость   Ответить
  • Мне вот, вот 60 м мои сверстники, служившие, как и я срочную при СССР (у кого есть сыны) ни один не пустил в армию. Дедовщина страшная штука это психическая травма на всю жизнь.
    20 января, Гость   Ответить
  • служить нужно всем здоровым мужчинам и не только крестьянам и рабочим.А то сегодня в госдуме и с телеэкрана всё чаще обозначают невозможность исполнения долга перед Родиной актеров и т.д. Видите ли они ранимые ,иначе устроены.. В строю всё испрвят!. Тоже касается элит ,сынков разных ,убежавших за бугор ,а кормящихся в России. А то они тоже "ошиблись"и их нужно прощать. Закон должен быть для всех един.И обязателен к исполнению всеми
    20 января, Гость   Ответить
  • так надо делать армию такой - кому надо? Неужто этому оратору? Вы сами-то в это верите? А потом удивляются, что народ бежит, ибо жить в стране, где цель - постоянная война, а от граждан требуется только безропотно страдать и умирать, захотят точно не все.
    20 января, Гость   Ответить
  • Короче прос**ли все что наши отцы и деды завоевали и выстроили... А теперь хотят сделать как было, но возвращать как было ни за что не будут, идиоты! Если не будут возвращать, то наверное будут копировать как в Израиле!? Раз как в Америке не получилось, да!?? Может хватит над страной экспериментировать!? Неучи!?! Может уже допустите на министерские посты профессионалов!? Это значит у министра должно быть профильное образование и не менее 10 лет стажа в данной отрасли, с самого низа до руководящей должности, без пробелов и резких скачков!!! И это в каждом министерстве, а не только в армии!
    20 января, Гость   Ответить
  • Шойгу призовут служить? Кто-то в курсе?
    20 января, Гость   Ответить
  • Право - это воля господствующего класса возведённая в закон ©. А кто у нас сегодня господствующий класс? Так вы о каком законе говорите, для кого закон должен быть един?
    20 января, Гость   Ответить
  • Мне тоже 60,и мои сыновья служили в армии.Сейчас ведь специально ведь раздувают проблему дедовщины.Во всех армиях есть старослужащие и молодые.Даже в европейской украинской.
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, На работе ?
    20 января, Гость   Ответить
  • А может все будут айтишниками? Или инженерами? Стране нужны профессионалы. Если человек работает головой хорошо, то зачем ему окоп? Все подобные заявления пахнут отчаянием и дилетантством
    20 января, Гость   Ответить
  • Сам то не желает отслужить? И обязать служить сынков медведевых матвиенок, песко-нафкиных...???
    20 января, Гость   Ответить
  • Во всех армиях есть старослужащие и молодые." Всё зависит от командира- служил в 1979-1981,как ротный нас так держал,что дедовщины не было, только по мелочам.
    20 января, Гость   Ответить
  • Там Володин, помнится, вещал, что не надо допускать до госслужбы тех, кто не служил. Прикол в том, что он-то как раз и попадает в эту когорту. Шойгу, кажется , тоже) И даже, о ужас, Путин)
    20 января, Гость   Ответить
  • Вопрос: почему не хотят служить в нашей армии?
    20 января, Гость   Ответить
  • Училища военные надо не сокращать было, одно летное на всю страну осталось, я когда в барнаульское поступал в 1997 году оно последний набор делало, потом всех переводили. В 1997 году вроде еще 4 летных училища было, сейчас только одно военное в краснодарском крае. По другим родам войск не знаю.
    20 января, Гость   Ответить
  • Ну не все же не хотят служить в нашей армии.К тому же идеологии нет и фильмы про войну в основном дурацкие.Типа "Штрафбат".Представьте,побежали наши с позиций назад,за ним неприятель догонять.А наших отступающих заград отрядовцы косят из пулемётов.Неприятель подбегают,а заград отрядовцы застреливаются, чтобы не попасть в плен врагу.
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, мелочи для всех разные может "фанера" для тебя и мелочи , а для меня нет
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, правильно
    20 января, Гость   Ответить
  • Ееее снова превратить страну в одну большую казарму, благо и любителей крепкого сапога судя по комментариям хватает
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, из армии дедАми выходят )) Старики калеки )))) ----- Та ещё инициация. Причём извращённо сексуальная. Так только в армии и тюрьмах-------------------------Слышь петушок, ты свою ориентацию не навязывай. Из армии мужчинами возвращаются, а петухи - это которые как ты, не служили.
    20 января, Гость   Ответить
  • Силовики сейчас на коне, это их время( привелегии, деньги, власть)
    20 января, Гость   Ответить
  • Ну, конь то может и сдохнуть ...
    20 января, Гость   Ответить
  • Не, ну можно, конечно, всех загнать в окопы… А на что страна будет жить? Ведь мужиков окопах надо содержать, их детей кормить, родителей обеспечивать. Вон укропы в окопах по самые уши, и что? Их запад содержит: и военных, и мирных; да ещё у нас своровали денюшку. Но нельзя сказать, что жизнь укропская от этого стала лучше.
    20 января, Гость   Ответить
  • Через год первое время жить будем на контрибуциях.Со всей европы будем собирать дань,начиная с айфонов последней марки и ноутбуков..А дядя Сэм за океаном будет жить своей жизнью(свободной и демократическою) и сопеть в две дырки.
    20 января, Гость   Ответить
  • Вот это ПРАВИЛЬНО. И не хрен устраивать ромашку тебя берем тебя не берем.Карьера в любой сфере начинается со службы солдатом ну или офицером. Служил вперед и выше по карьере государственной и общественной естественно получая образование за счет государства. Не служил извини подвинься иди по другим направлениям.
    21 января, Гость   Ответить
  • Опять возврат к старому ? Тоже не выход . Думаю 1 млн профессиональной армии достаточно . Именно высокопрофессиональной . И иметь подготовленный мобилизационный резерв 500 тыс с ежегодным призывом на переподготовку . Были же в свое время кадрированные части с полным вооружением и комплектованием . Каждый год призывать приписанных к своим военным частям , где на каждого уже готово личное оружие , обмундирование и аммуниция . И платить достойное денежное содержание на период переподготовки . Нынешняя мобилизация показала все изъяны , пора уже менять подход к этому серьезному делу ...
    21 января, Гость   Ответить
  • Слышь петушок, ты свою ориентацию не навязывай. Из армии мужчинами возвращаются, а петухи - это которые как ты, не служили. ****** Сразу видно типичного отслужившего, у которого после отслуживания всё миропредставление по уголовно-бандитским понятиям.
    21 января, Гость   Ответить
  • А на что страна будет жить? Ведь мужиков окопах надо содержать, их детей кормить, родителей обеспечивать. ****** Вообще-то, "энергетическая суперсверхдержава" существует исключительно только за счёт поставки углеводородов, леса и руд. Там занято не более 20 миллионов населения. Остальные только тратят то, что выработано этими 20 миллионами, лишь повышая в разы издержки сырьевой экономики и снижая в разы сверхдоходы нашего олиигархата с паспортами израиля. А ещё в 70-е годы прошлого века на Западе было расчитано, что для колониальной экономики трубы и лесоповала у нас достаточно 15 миллионов человек. Остальные излишни. Вот их и утилизируют через отслуживание где-нибудь в СВО или сириях там разных. И то ли ещё будет!
    21 января, Гость   Ответить
  • Гость, //Та ещё инициация. Причём извращённо сексуальная. Так только в армии и тюрьмах.// Побывал и там, и там? Есть что сравнивать интеллектуальному калеке?
    21 января, Гость   Ответить
  • Гость, //Мне вот, вот 60 м мои сверстники, служившие, как и я срочную при СССР (у кого есть сыны) ни один не пустил в армию. Дедовщина страшная штука это психическая травма на всю жизнь.// И откуда же она взялась, эта ужасная дедовщина? Вроде уставами она не предусматривалась. Не самими ли служившими практиковалась? Тебе 60 лет и ты до сих пор не изгнал из себя трусость - вот в чем причина. Это так же, как в 90-х, когда к бывшим инженерам, вынужденным торговать на рынках, подваливали молодчики со своими материальными требованиями - кто боялся, тот ложился, а кто не хотел, тот посылал в далекое эротическое путешествие. И шли, куда им деваться было - шакалы в стае храбрые, стоит на стаю цыкнуть, она разбегается, а вне стаи у них хвост от брюха не отрывается. Их и бабы посылали.:)))
    21 января, Гость   Ответить
  • Гость, //Там Володин, помнится, вещал, что не надо допускать до госслужбы тех, кто не служил. Прикол в том, что он-то как раз и попадает в эту когорту. Шойгу, кажется , тоже) И даже, о ужас, Путин)// О, ужас, сам Путин? Тоже не служил? Надо ж! Гость, тупица, одевай свои памперсы и иди чуток поправить мозги. Путин служил во вполне военной организации - не все должны в окопах сидеть, некоторые исполняют и другие военные функции по защите страны. Шойгу тоже возглавлял вполне военизированную организацию, которую, вообще-то, сам и создавал. Так что прочисти свои две дырочки, чтобы не так сильно сопеть.
    21 января, Гость   Ответить
  • Гость, //А ещё в 70-е годы прошлого века на Западе было расчитано,// Хочешь пожить по расчетам Запада? Тогда выбрось батареи из квартиры, одень свитер, а учитывая разность зимних температур у нас и на Западе, еще и тулуп с пимами, и так и спи. Про ванну можешь забыть, а в душе выключай воду, пока намыливаешься - это не обязательно летом, можно и зимой, если сможешь. Дороги тебе 1,5 метра на человека, как в Европе - Запад не виноват, что у нас на человека дорог приходится гораздо больше.
    22 января, Гость   Ответить
  • Гость, //Вообще-то, "энергетическая суперсверхдержава" существует исключительно только за счёт поставки углеводородов, леса и руд. Там занято не более 20 миллионов населения.// Конечно, в статистику заглянуть ты не догадался, чтобы развеять хотя бы в собственной голове миф о том, что страна экспортирует только нефть и газ? И продукты, которые ты каждый день ешь, исключительно импортные, обратка от того экспорта?
    22 января, Гость   Ответить
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