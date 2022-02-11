В Минздраве прокомментировали состояние Жириновского

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, ухудшения нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

«Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — рассказали в министерстве.

Напомним, новость о госпитализации политика появилась 9 февраля. Тогда, по данным ряда источников, состояние Жириновского оценивалось как критическое и он якобы был подключён к аппарату ИВЛ. Однако в Минздраве ответили, что его состояние «стабильное» и не требует экстренной терапии, а в ЛДПР пообещали, что он вскоре вернётся к работе.

Новости

Общество В ЛДПР опровергли информацию о том, что Жириновский перестал узнавать людей

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн уверил, что попадание вируса в организм политика, который сделал себе восемь прививок от коронавируса, не должно привести к появлению новых штаммов.