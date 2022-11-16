Главу избрали в Поспелихинском районе Алтайского края

Главой Поспелихинского района Алтайского края в третий раз избрали 48-летнего Игоря Башмакова, сообщили в региональном правительстве.

Сессия Поспелихинского районного Совета народных депутатов состоялась 16 ноября. Кандидатуру Башмакова поддержали 15 из 16 присутствующих депутатов.

Срок полномочий вновь избранного главы района составляет пять лет.

Ранее мэр Бийска Александр Студеникин рассказал, пойдёт ли он на второй срок.