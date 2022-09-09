В ЕС утвердили полную приостановку упрощённого визового режима с Россией

Страны Евросоюза окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, сообщает ТАСС.

«На граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса», — отмечается в заявлении Совета ЕС.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал Евросоюз «поскорее» запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Напомним, страны ЕС долго не могут согласовать запрет: идею поддержали в Эстонии, Финляндии и ряде других стран, против выступили Германия и Франция.

Кстати, режиссёр Никита Михалков предложил ехать на Алтай лишившимся «шенгена» россиянам.