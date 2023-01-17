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В России захотели изъять имущество иноагентов в доход государства

По мнению авторов инициативы, это поддерживают "многие граждане РФ"

17 января 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Фонд защиты национального исторического наследия предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину изымать имущество в доход государства у граждан, признанных иноагентами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее обращение.

Авторы инициативы утверждают, что в России и за её пределами находятся медийные лица и люди со статусом иностранного агента, которые по личным убеждениям или за денежное вознаграждение от иностранных спецслужб "позволяют себе негативно и лживо высказываться о действиях вооружённых сил РФ или открыто призывают к внутренним беспорядкам", критикуя решения властей.

Представители фонда считают, что это "нарушает принципы национальной безопасности и социальной справедливости". Более того, "многие граждане РФ" поддерживают инициативу о конфискации имущества у таких лиц, отмечают авторы документа.  

Ранее с предложением забирать имущество уехавших россиян, критикующих страну, выступил и сам Вячеслав Володин.

Комментарии 16

  • каждый день утопические хотелки
    17 января, Гость   Ответить
  • Это в отместку за яхты жертв холокоста?
    17 января, Гость   Ответить
  • Т.е. оказывается дело в иноагентах. А ничего что Россия лидерует в рейтинге социального неравенства?
    17 января, Гость   Ответить
  • Большинство граждан поддерживают эту инициативу,у нас демократическое государство,следует немедленно претворить задуманное в жизнь,никакой милости к падшим гражданам.Социальная справедливость и безопасность государства превыше всего.
    17 января, Гость   Ответить
  • Не только, но и источники доходов в России
    17 января, Гость   Ответить
  • Эта инициатива - полный произвол. Есть частная собственность и нечего скатываться в средневековье.
    17 января, Гость   Ответить
  • Уже ходили по этому пути в 37 , хотите чтоб любой объявил вас инагентом и пустил семью по миру, ну-ну
    17 января, Гость   Ответить
  • Есть частная собственность и нечего скатываться в средневековье.===Вы это пиндосам и гейропейцам скажите )
    17 января, Гость   Ответить
  • Вы это пиндосам и гейропейцам скажите )- Вот как придут вас из хаты выкидывать , сославшись на то , что вы инагент-нет так запоёте
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость, абсолютно верно про пиндосов и гейропейцев. Им почему-то наплевать на право частной собственности, отжимают все у наших в лёгкую. Хотя до этого вся эта гейропейская шваль вопила что право частной собственности - основополагающий закон.
    17 января, Гость   Ответить
  • А когда изымать будут? Куда приходить "многим гражданам РФ" за своей долей?
    17 января, Гость   Ответить
  • Так уже забирайте их имущество...
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость, По глупости всю жизнь думал, что это государство должно быть озабочено безопасностью граждан.
    17 января, Гость   Ответить
  • Многие граждане РФ,что то не помнится чтоб проводился народный референдум по этой теме или мнение власть имущих стало мнением многих граждан?
    17 января, Гость   Ответить
  • А почему только иноагентов? Предлагаю поправку - любое движимое и недвижимое имущество на территории РФ принадлежит РФ. Помимо этого, депутаты-единороссы наделяются правом первой ночи.
    18 января, Гость   Ответить
  • в доход государства --- лучше в доход малоимущих, чьи родственники воюют с бандеровцами. Будет более адресно и каждый иногент будет знать, кому помог
    18 января, Гость   Ответить
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