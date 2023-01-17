В России захотели изъять имущество иноагентов в доход государства

По мнению авторов инициативы, это поддерживают "многие граждане РФ"

17 января 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Фонд защиты национального исторического наследия предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину изымать имущество в доход государства у граждан, признанных иноагентами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее обращение.

Авторы инициативы утверждают, что в России и за её пределами находятся медийные лица и люди со статусом иностранного агента, которые по личным убеждениям или за денежное вознаграждение от иностранных спецслужб "позволяют себе негативно и лживо высказываться о действиях вооружённых сил РФ или открыто призывают к внутренним беспорядкам", критикуя решения властей.

Представители фонда считают, что это "нарушает принципы национальной безопасности и социальной справедливости". Более того, "многие граждане РФ" поддерживают инициативу о конфискации имущества у таких лиц, отмечают авторы документа.

Ранее с предложением забирать имущество уехавших россиян, критикующих страну, выступил и сам Вячеслав Володин.