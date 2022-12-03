В России заявили о готовности безвозмездно поставлять зерно наиболее нуждающимся странам

Россия готова поставлять зерно наиболее нуждающимся странам на безвозмездной основе и заместить украинскую продукцию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнёрства Россия — Африка» Олег Озеров в статье для журнала Newsweek, пишет ТАСС.

По словам чиновника, всему этому поспособствовал рекордный урожай.

«Сегодня с учётом рекордного урожая 2022 года в 152,2 млн тонн мы готовы поставлять российское зерно наиболее нуждающимся государствам безвозмездно (500 тысяч тонн), а также полностью заместить украинские зерновые, которые составляют лишь 2% мирового производства, по приемлемым ценам всем заинтересованным странам», — приводит русскоязычный текст статьи Озерова пресс-служба российского посольства в США.

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