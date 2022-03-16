В США прокомментировали российские санкции против Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала санкции Москвы, введённые против ряда американских политиков и дипломатов. По её словам, они и так не планировали поездки в Россию, пишет РИА Новости.

Если американским властям потребуется провести встречу с российскими, такая возможность появится.

«Если нам понадобится — а нам понадобится провести прямые и непрямые контакты с Россией — я уверена, у нас будет такая возможность», — подчеркнула Псаки.

Ранее МИД РФ опубликовал стоп-лист американских граждан, против которых вводятся санкции. В список внесли президента страны Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, директора ЦРУ Уильяма Бернса, помощника президента по нацбезопасности Джейкоба Салливана и главу Пентагона Ллойда Остина. Кроме того, в список попали Хилари Клинтон, Хантер Байден и директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр.