В США заявили, что страна находится на грани войны с Россией и Китаем

США находятся на грани войны с Россией и Китаем, заявил бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер.

«Мы на грани войны с Россией и Китаем из-за вопросов, которые мы частично создали, не имея представления о том, чем это закончится или к чему может привести», — сказал 99-летний экс-чиновник в интервью WSJ (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что всё, что можно сейчас сделать Вашингтону, это «не нагнетать напряжённость и искать варианты» для разрешения ситуации.

Ранее МИД России назвал США точку невозврата, которая может привести к разрыву дипотношений.