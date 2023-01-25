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В Турции заявили о скором выходе из НАТО и назвали примерные сроки

Турецкий политик отметил, что альянс проводит против страны враждебную политику

25 января 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Зампред турецкой партии "Родина" Этем Санчак заявил, что из-за последних событий выход из НАТО стал обязательным для Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Aydınlık.

"НАТО своими провокациями вынуждает нас предпринимать эти действия. Наконец, пытается противопоставить нас нашему соседу – Греции. Турция покинет НАТО через 5-6 месяцев. Альянс пытается втянуть нас в воронку на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах. Выход из НАТО стал срочным и обязательным", – пояснил Санчак.

Он также подчеркнул, что по последним опросам до 80% выросла доля тех, кто считает, что США проводит враждебную и разрушительную политику в отношении Турции.

Напомним, ранее в Швеции возле посольства Турции в Стокгольме сожгли Коран, предварительно получив у властей разрешение на эту акцию. После этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит рассчитывать на поддержку заявки на вступление в НАТО.

 

Комментарии 12

  • Это они зря. Нам нужны там такие члены, что всю малину им портят. =)
    25 января, Гость   Ответить
  • Вот это поворот
    25 января, Гость   Ответить
  • это они с горяча, Путин скажет им сидеть в НАТО и не пускать остальных, так и будут сидеть...
    25 января, Гость   Ответить
  • Смешно - Путин скажет Эрдогану
    25 января, Гость   Ответить
  • Зачем ему НАТО? Армия Турции-вторая в НАТО,а Россию она и так за яички держит.
    25 января, Гость   Ответить
  • Путин скажет им сидеть" Путина один банкир прилюдно практически послал,с просьбой снизить % ипотечный и ничего!!!. А уж Эрдогану он (ВВП) точно,скажет!
    25 января, Гость   Ответить
  • Нет Турции в НАТО- нет препятствия для шведиков с финиками.
    25 января, Гость   Ответить
  • Путин скажет Эрдогану" Ну да,рана от "ножа в спине" зарубцевалась. Что называется- "жить захочешь-не так раскорячишься!"
    25 января, Гость   Ответить
  • Путин скажет им сидеть в НАТО и не пускать остальных, так и будут сидеть... Ну да, ну да. Смотрю, я не одна посмеялась.
    25 января, Гость   Ответить
  • Вся сущность НАТО в этом - разделять и властвовать. Ссорят соседей друг с другом, шантажируют, настраивают друг против друга.
    25 января, Гость   Ответить
  • Никогда Турция не выйдет из НАТО, это очередной повод Эрдогану себе бонусов срубить, будет опять выторговыванием заниматься.
    25 января, Гость   Ответить
  • Пусть лучше Нату эту изнутри разваливают...
    26 января, Гость   Ответить
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