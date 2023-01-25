В Турции заявили о скором выходе из НАТО и назвали примерные сроки

Турецкий политик отметил, что альянс проводит против страны враждебную политику

25 января 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Зампред турецкой партии "Родина" Этем Санчак заявил, что из-за последних событий выход из НАТО стал обязательным для Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Aydınlık.

"НАТО своими провокациями вынуждает нас предпринимать эти действия. Наконец, пытается противопоставить нас нашему соседу – Греции. Турция покинет НАТО через 5-6 месяцев. Альянс пытается втянуть нас в воронку на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах. Выход из НАТО стал срочным и обязательным", – пояснил Санчак.

Он также подчеркнул, что по последним опросам до 80% выросла доля тех, кто считает, что США проводит враждебную и разрушительную политику в отношении Турции.

Напомним, ранее в Швеции возле посольства Турции в Стокгольме сожгли Коран, предварительно получив у властей разрешение на эту акцию. После этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит рассчитывать на поддержку заявки на вступление в НАТО.