В Южной Осетии назначили референдум о вхождении в состав России

В Южной Осетии 17 июля состоится референдум о вхождении в состав России. Соответствующий указ подписал президент республики Анатолий Бибилов.

«Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года», — сказано в документе.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о планах войти в состав России в конце марта. Объединение с РФ он назвал «стратегической целью» и «путём» осетинского народа.

Сам Бибилов продолжит занимать пост президента до 21 мая. Затем в этот день пройдёт инаугурация победившего на выборах Алана Гаглоева.