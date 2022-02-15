Валерий Никитюк покинул пост замминистра транспорта Алтайского края

Замминистра транспорта Алтайского края Валерий Никитюк оставил свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

“Заместитель министра транспорта Алтайского края, начальник управления дорожного хозяйства Валерий Никитюк освобождён от замещаемой должности по собственной инициативе 15 февраля”, — сказано в сообщении.

Никитюк занимал этот пост с 12 августа 2020 года. Ранее он работал заместителем директора по общим вопросам ОАО “Дорожно-строительное управление № 1”, директором КУ “Управление дорожного хозяйства Омской области” и главным инженером — первым замначальника “Автодорстроя“.

Кто займёт место, которое Никитюк освободил по собственному желанию, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что пост главы регионального Минтранса занял бывший глава Павловского района Антон Воронков.