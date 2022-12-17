Виктор Томенко и посол КНР обсудили торгово-экономические связи между Алтайским краем и Китаем

По словам губернатора, регион нацелен на установление новых контактов с партнёрами из КНР

17 декабря 2022, 16:15, Никита Черников

Фото: правительство Алтайского края / t.me/altaigovernment

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй провели двустороннюю встречу, в рамках которой обсудили задачи по развитию торгово-экономических связей между Алтайским краем и Китаем. Об это сообщили в региональном правительстве.

По словам Томенко, Алтайский край с особым вниманием относится к развитию двухсторонних отношений с КНР, что подтверждается «устойчивым характером взаимодействия и обоюдным интересом по укреплению плодотворного торгового сотрудничества».

«Регион нацелен на установление новых контактов с партнёрами из КНР. Более тесное знакомство китайских предпринимателей с Алтайским краем позволит иметь целостное представление об инвестиционном, экспортном, туристическом, транспортно-логистическом потенциале нашего региона, об уровне готовности его инфраструктуры для реализации наших совместных проектов с Китаем», — сказал губернатор.

В пресс-службе также отметили, что продолжением двусторонней встречи стала презентация Алтайского края для китайских деловых кругов.

Фото: правительство Алтайского края / t.me/altaigovernment

Ранее в декабре Виктор Томенко попал под санкции США. Он оказался в списке 29 глав регионов РФ, которых обвиняют в «реализации приказа о мобилизации». До этого против политика вводили санкции Украина, Канада и Великобритания.