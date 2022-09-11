Виктор Томенко проголосовал на выборах в Барнауле

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 11 сентября проголосовал на выборах депутатов Барнаульской гордумы, сообщили в региональном правительстве.

Отмечается, что Томенко посетил избирательный участок № 253. После прохождения процедуры политик пообщался с журналистами.

В ходе беседы он отметил, что в крае сегодня также проходят выборы в 63 из 69 муниципалитетах, работает более 1500 избирательных участков. Всего, по его словам, разыграют 5 554 мандата между зарегистрированными кандидатами в депутаты. Также прямым образом избираются главы в 145 сёлах.

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Глава региона назвал текущие выборы очень масштабными, чем Алтайский край сегодня отличается от всех субъектов РФ.

«Очень важно на таких массовых выборах, чтобы всё прошло организованно, доступно, чтобы каждый человек имел возможность получить бюллетень, выразить свою волю», — сказал он.

Напомним, что по состоянию на 12:00 11 сентября в крае проголосовало более 189 тысяч избирателей, явка составила 11,65%. В Барнауле на выборы пришло почти 50 тысяч человек, явка — 9,5%.