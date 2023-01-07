Владимир Путин поздравил жителей России с православным Рождеством

Глава государства встречал праздник практически один

07 января 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что этот светлый праздник вдохновляет на благие дела и служит утверждению в обществе таких ценностей, как «милосердие, сострадание, добро и справедливость». Путин посетил рождественское богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля. Судя по фото на сайте Кремля, на службе присутствовал только священник и фотограф.

«Желаю православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, здоровья, успехов и всего наилучшего. С глубоким удовлетворением отмечу тот огромный созидательный вклад, который вносит Русская православная церковь, другие христианские конфессии России в единение общества, сохранение нашей исторической памяти, воспитание молодёжи, укрепление института семьи», — приводит Кремль слова Путина.

О том, как в Барнауле отметили Рождество, смотрите в нашем фоторепортаже.