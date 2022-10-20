Владимир Путин упразднил Ростуризм

Президент России Владимир Путин упразднил Федеральное агентство по туризму — Ростуризм. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«[Агентство ликвидировали] в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристической индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти», — сказано в документе.

Функции Ростуризма теперь возлагаются на Минэкономразвития.

Ростуризм был создан президентским указом от 18 ноября 2004 года, документ теперь признаётся утратившим силу. Ведомство отвечало за выработку госполитики в сфере туризма и с 2020 года напрямую подчинялось правительству. С 2019 года агентством руководила Зарина Догузова.

19 октября Владимир Путин на фоне спецоперации на Украине подписал указ о введении четырёх уровней готовности в регионах страны. При этом в новых субъектах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — объявлен уровень максимального реагирования и вводится военное положение.