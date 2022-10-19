Путин ввел в России четыре уровня готовности. Что это значит и как может отразиться на людях

19 октября президент России Владимир Путин на фоне спецоперации в Украине ввел четыре уровня готовности в регионах страны. Причем не только в тех, что граничат с Украиной. Рассказываем, какие уровни в каких регионах ввели, что это означает, какие полномочия дали губернаторам и как отразится на жизни людей.

Уровень максимального реагирования

Согласно указу президента от 19 октября, в четырех новых регионах России — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областях объявлен уровень «максимального реагирования» и вводится военное положение. Губернаторам регионов даны полномочия в соответствии с законом «О военном положении».

Что это означает:

В Федеральном Конституционном законе «О военном положении» указывается, что с момента вступления указа о введении военного положения применяются меры по организации производства продукции для государственных нужд, обеспечения ВС РФ и других войск.

Что изменится для людей:

— Будет усилена охрана общественного порядка, военных и критически важных инфраструктурных объектов;

— Возможна временная эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также жителей в безопасные районы;

— Деятельность политических партий и религиозных объединений приостанавливается;

— Граждан могут привлекать к работе на нужды обороны и ликвидации последствий применения противником оружия;

— Возможно изъятие необходимого имущества, как у организаций, так и у граждан. Но при этом положена компенсация;

— Движение транспорта ограничат, и его будут досматривать;

— Введут комендантский час;

— Запрещена продажа оружия, боеприпасов и всяких опасных веществ;

— Возможно введение военной цензуры.

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Средний уровень реагирования

Средний уровень реагирования вводят на территориях, граничащих с Украиной. А именно: в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и городе Севастополь.

Что изменится для людей:

— Скорее всего введут особый режим выезда и въезда в этих регионах;

— Движение транспорта может быть ограничено, а транспортные средства будут досматривать;

— Будет усилена охрана общественного порядка и более жесткий контроль за стратегическими предприятиями и прочими важными объектами;

— Могут организовать временное отселение жителей в безопасные районы (обязательно предоставление людям жилых помещений);

— Также могут быть организованы мероприятия по гражданской и территориальной обороне;

— Губернаторы должны принять меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил;

— Могут ввести особые режимы работы объектов, которые обеспечивают функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и пр.

Что говорят власти регионов:

На данный момент никаких ограничений на въезд и выезд в Крыму нет. Об отсутствии ограничений сообщили и власти Курской и Воронежской областей. Губернатор Севастополя сообщил, что «дополнительные меры безопасности будут вводиться исходя из складывающейся обстановки». Вечером в городе состоится заседание Оперативного штаба с силовыми ведомствами, во время которого обсудят вероятность дополнительных мер, пишет ТГ-канал «Раньше всех. Ну почти».

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Режим повышенной готовности

Согласно указу президента, вводится на территориях регионов, входящих в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа (исключая ранее названные регионы)

Что изменится для людей:

— Главы регионов получили полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, отдельных мероприятий по территориальной обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей армии и других воинских формирований.

В рамках режима будет:

— Усилена охрана общественного порядка, а также охрана военных, важных объектов и населения;

— Могут ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

— Возможно ограничение движения транспортных средств и их досмотр;

— Могут ввести контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

Что говорят власти регионов:

Мэр Москвы Собянин сообщил, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится. Однако все необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения будут приняты.

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Уровень базовой готовности

По указу президента, действует в остальных регионах.

Что изменится для людей:

Главы регионов должны принять меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил;

— Могут ввести контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны;

— Главы регионов должны принять меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил;

— Будет усилена охрана общественного порядка, важных объектов и населения;

— Могут быть введены особые режимы работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.