Владимир Зеленский подтвердил отвод украинских войск от Лисичанска

Командование армии Украины отвело войска от Лисичанска, заявил президент Владимир Зеленский.

При этом он пообещал, что ВСУ снова вернутся в город.

«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование армии и забирает людей с определённых точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно — что мы вернёмся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», — сказал он в своём Telegram-канале.

Лисичанск расположен в ЛНР. 3 июля стало известно, что российские войска полностью освободили республику.