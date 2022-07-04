Владимир Зеленский подтвердил отвод украинских войск от Лисичанска
Он объяснил это необходимостью беречь жизни людей
4 июля 2022, 09:30, Никита Черников
Командование армии Украины отвело войска от Лисичанска, заявил президент Владимир Зеленский.
При этом он пообещал, что ВСУ снова вернутся в город.
«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование армии и забирает людей с определённых точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно — что мы вернёмся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», — сказал он в своём Telegram-канале.
Лисичанск расположен в ЛНР. 3 июля стало известно, что российские войска полностью освободили республику.
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