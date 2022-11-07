Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

7 ноября на площади Советов в Барнауле Алтайский крайком КПРФ проводит массовую памятную акцию, посвящённую 105-й годовщине Октябрьской революции. На мероприятие, согласованное мэрией, собралось около 150 человек. Кстати, коммунисты получили разрешение выйти на главную городскую площадь впервые за несколько лет.

Традиционную ноябрьскую демонстрацию в Барнауле на этот раз проводить не стали. Администрация города не согласовала шествие по проспекту Ленина. Коммунисты предпочли не оспаривать это решение из-за непростой транспортной обстановки в краевой столице.

Планируется, что массовая памятная акция в Барнауле у памятника основателю советского государства продлится около часа. Большой фоторепортаж с митинга КПРФ смотрите на amic.ru 8 ноября.