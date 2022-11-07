Власть — Советам! Барнаульские коммунисты вышли на памятную акцию в честь юбилея Октябрьской революции
Мероприятие оказалось не слишком популярным: на площади Советов собралось всего около 150 горожан
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
7 ноября на площади Советов в Барнауле Алтайский крайком КПРФ проводит массовую памятную акцию, посвящённую 105-й годовщине Октябрьской революции. На мероприятие, согласованное мэрией, собралось около 150 человек. Кстати, коммунисты получили разрешение выйти на главную городскую площадь впервые за несколько лет.
Традиционную ноябрьскую демонстрацию в Барнауле на этот раз проводить не стали. Администрация города не согласовала шествие по проспекту Ленина. Коммунисты предпочли не оспаривать это решение из-за непростой транспортной обстановки в краевой столице.
Планируется, что массовая памятная акция в Барнауле у памятника основателю советского государства продлится около часа. Большой фоторепортаж с митинга КПРФ смотрите на amic.ru 8 ноября.