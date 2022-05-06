Все идет по плану. Песков прокомментировал слова Лукашенко о «затянувшейся» спецоперации

Специальная военная операция России на Украине идет по плану. Так на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что она затянулась, ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Операция идет по плану», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недостаточно ознакомлен с ходом спецоперации РФ на Украине, однако считает, что она затянулась.

«Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Я не настолько погружён в эту проблему, чтобы сказать, идёт ли она по плану у россиян, как они говорят. Но я хочу ещё раз подчеркнуть, как я ощущаю, операция эта затянулась», — сказал Лукашенко.