Зеленский назвал условие, при котором Украина возобновит переговоры с Россией
По словам украинского президента, страна должна вернуть утраченные земли
25 мая 2022, 11:33, Никита Черников
Киев возобновит переговоры с Москвой после того, как вернёт утраченные с начала российской спецоперации территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, страна должна вернуть свои земли, но это, «вероятнее всего, будет связано с жертвами».
«Для начала мы планируем вернуть [территории] в состояние до 24 февраля. А потом мы сядем за стол переговоров», — сказал он в интервью японскому общественному телевидению (цитата по ТАСС).
Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев сам заморозил переговоры с Москвой, Россия, по его словам, готова к диалогу.
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