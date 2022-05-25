Зеленский назвал условие, при котором Украина возобновит переговоры с Россией

Киев возобновит переговоры с Москвой после того, как вернёт утраченные с начала российской спецоперации территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, страна должна вернуть свои земли, но это, «вероятнее всего, будет связано с жертвами».

«Для начала мы планируем вернуть [территории] в состояние до 24 февраля. А потом мы сядем за стол переговоров», — сказал он в интервью японскому общественному телевидению (цитата по ТАСС).

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев сам заморозил переговоры с Москвой, Россия, по его словам, готова к диалогу.