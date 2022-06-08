Зеленский рассказал, почему Украина не может перейти в наступление

Украина не может наступать, потому что уступает России в технике, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Financial Times.

«Мы понесём новые потери, а сохранение жизней людей является для меня приоритетом», — цитирует его ТАСС.

Он также сказал, что по-прежнему готов к мирным переговорам с Владимиром Путиным. При этом, по его словам, «не стоит тратить время» на обсуждение с Москвой вопросов, которые не касаются завершения конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что в мире нарастает усталость из-за событий на Украине, и в результате Киев склоняют к невыгодным для него договорённостям с Россией.