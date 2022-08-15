«Зубы целее будут». Кадыров посоветовал Западу дружить с Россией

Западному миру следует дружить с Россией, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, нынешняя Россия отличается от той, что была при Михаиле Горбачёве и Борисе Ельцине, сейчас это уже «другая сильная и мощная Россия».

«И вам, западным политикам, нужно пересмотреть не стратегию развала Российской Федерации, а отношение к сотрудничеству со страной, которая из разворованной и униженной Западом превратилась за последние 20 с лишним лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учётом стратегических целей, закалённое и непрогибаемое», — написал чеченский лидер в Telegram.

Он также добавил, что Россия «умеет дружить, и это самый лучший друг среди всех стран мира».

«Но, как верно подметил наш президент Владимир Владимирович Путин, стоит кому-либо захотеть откусить от страны, — останется без зубов, и до конца жизни будет питаться пережёванной пищей, поданной с ложечки соседом по койке. Научитесь дружить с Россией — свои же зубы целее будут», — заключил Кадыров.

В июле Кадыров заявил, что украинцам следует перестать слушать призывы президента Владимира Зеленского, чтобы избежать объявления войны Россией.