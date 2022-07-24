Кадыров призвал украинцев снять с ушей «зеленскую лапшу псевдопатриотизма»

Украинцам следует перестать слушать призывы президента Владимира Зеленского, чтобы избежать объявления войны Россией, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Чтобы избежать объявления войны Россией, украинский народ должен снять с ушей зеленскую лапшу псевдопатриотизма, выйти на улицы Киева и пинком под зад вышвырнуть из страны все продажное руководство», — написал Кадыров в Telegram.

Выход из кризиса есть и у стран Запада, добавил чеченский лидер. По его словам, «Европа вздохнет свободно, когда заменят всех первых лиц государств до наступления холодов».

«Европейцы, украинцы, проснитесь! Сохраните свой генофонд, а не статус Зеленского. Чтобы справедливость восторжествовала, за неё нужно бороться, а не потакать наркоману и предателю», — заключил он.