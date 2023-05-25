Политолог оценил выступление Виктора Томенко во время отчёта о работе правительства

Эксперт уверен, что губернатору есть чем гордиться и за что отчитываться

25 мая 2023, 11:39, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Политолог Константин Лукин оценил отчёт о работе правительства Алтайского края за 2022 год, представленный губернатором Виктором Томенко.

Лукин заявил, что главе региона действительно есть чем гордиться и за что отчитываться по итогам проделанной работы. Эксперт отметил рост инвестиций, ВРП, успехи в сельском хозяйстве и промышленности, развитие дорожной сети. Он также добавил, что зал неоднократно аплодировал, реагируя на речь губернатора.

"При этом во время отчёта я увидел мощный сплав энергии и жизненного опыта – всё то, что характеризует Виктора Томенко как настоящего лидера Алтайского края, выразителя интересов всех его жителей. И за пять лет работы губернатору удалось этого добиться. Честно говоря, я открыл Виктора Петровича для себя заново – не только как профессионального управленца и экономиста, но именно как сибиряка с широкой палитрой эмоций, способного слышать мнение каждого. Открытого, эмоционального, искренне переживающего за Алтайский край", – сказал Лукин.

Подытоживая, он выразил уверенность в том, что Виктор Томенко готов вести регион за собой и дальше.