Политолог: Трамп выдал Зеленскому черную метку, когда назвал "диктатором без выборов"
Таким образом он мог намекнуть, что от украинского президента избавятся в ближайшее время
20 февраля 2025, 11:45, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов и врагом мира". Как сообщает "360", политолог Вадим Сипров считает, что таким образом американский политик послал главе Украины черную метку, намекнув, что от него избавятся в ближайшее время.
Эксперт считает, что публично выразив свое отношение к Зеленскому, Трамп дал понять, что украинский лидер сделал неправильный выбор, поставив на Европу.
"Со времен диктатора Самоса Старшего, правившего в Никарагуа в середине прошлого века, таких замечательных парней в американской администрации называли так "такое-то имярек – это сукин сын, но это наш сукин сын". Так вот, Зеленский не смог сохранить статус вашингтонского сукина сына", – сказал политолог.
Сипров добавил, что назвав Зеленского "диктатором без выборов", Трамп лишил легитимности весь киевский режим в глазах новой администрации США. Для Москвы это открывает новые возможности для маневра. При этом он обратил внимание, что Трамп таким образом, так же, как и российское руководство, старается избежать заключения каких-либо договоров с нелегитимной властью на Украине.
12:58:49 20-02-2025
Там Илон наш, Маск на просроченного взъярился за смерть журналиста американского. Так глядишь и старлинк отключит. Войскам без связи кирдык.
13:09:15 20-02-2025
от украинского президента избавятся в ближайшее время --- ну это вряд ли, в Европе у власти силы, которые в союзе с теми, кто хотел, как минимум, посадить Трампа, а как максимум, убить. Посадить не получилось, а пуля попала в ухо. Но ничего еще не закончилось. Теперь или они его или он их. И если они проиграют на Украине, то, как говорил Папанов, сядут все