Политолог: Трамп выдал Зеленскому черную метку, когда назвал "диктатором без выборов"

Таким образом он мог намекнуть, что от украинского президента избавятся в ближайшее время

20 февраля 2025, 11:45, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов и врагом мира". Как сообщает "360", политолог Вадим Сипров считает, что таким образом американский политик послал главе Украины черную метку, намекнув, что от него избавятся в ближайшее время. Эксперт считает, что публично выразив свое отношение к Зеленскому, Трамп дал понять, что украинский лидер сделал неправильный выбор, поставив на Европу. "Со времен диктатора Самоса Старшего, правившего в Никарагуа в середине прошлого века, таких замечательных парней в американской администрации называли так "такое-то имярек – это сукин сын, но это наш сукин сын". Так вот, Зеленский не смог сохранить статус вашингтонского сукина сына", – сказал политолог. Сипров добавил, что назвав Зеленского "диктатором без выборов", Трамп лишил легитимности весь киевский режим в глазах новой администрации США. Для Москвы это открывает новые возможности для маневра. При этом он обратил внимание, что Трамп таким образом, так же, как и российское руководство, старается избежать заключения каких-либо договоров с нелегитимной властью на Украине.