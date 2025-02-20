Трамп назвал Зеленского диктатором
Президент США также заявил, что Европа не смогла добиться мира
20 февраля 2025, 10:35, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором за отказ от проведения выборов на Украине.
"Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны", – написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Также добавил, что США "успешно ведут переговоры" с Россией, в отличие от Европы, "которая не смогла добиться мира".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться до конца февраля либо позже.
10:39:56 20-02-2025
Ну, понеслась коза по ипподрому
10:53:20 20-02-2025
"переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться до конца февраля либо позже" - господин "Кремль не в курсе" как всегда не в курсе)))
11:18:10 20-02-2025
Гость (10:53:20 20-02-2025) "переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа могут состоят... Кому надо, те "в курсе", вот только тебе почему-то не доложили.
11:04:59 20-02-2025
нет зиленский не диктатор он убийца. Если брать всех граждан украины на 2013 год то есть всех кто имел официальный действующий украинский паспорт на то время и взять из них тех кто убит, замучен, умер от голода холода и обстрелов по приказам этого деятеля то это почти восемь миллионов. Всех возрастов
Поэтому с зиленским не разговаривать нужно а удавить первым попавшимся шнурком или забить подвернувшимся под руку стулом. А еще лучше и правильнее будет публично судить эту мразь и всех его помошников в международном военном трибунале хотя бы в том же освобожденном киеве или львове
и публично казнить после суда на большой центральной площади всех этих выродков
11:15:56 20-02-2025
холмс (11:04:59 20-02-2025) нет зиленский не диктатор он убийца. Если брать всех граждан... нее казнь это для него спасение и легкий выход, пусть лучше до конца дней своих вагонетки на урановых шахтах катает да на корм себе зарабатывает, он же как раз сейчас в полезные ископаемые ударился вот и надо ему помочь.
11:32:00 20-02-2025
Гость (11:15:56 20-02-2025) нее казнь это для него спасение и легкий выход, пусть лучше ... ага знаем мы. Отсидит года два все утихнет и отпустят на все четыре стороны и упс тихо будет жить припеваючи на лазурном берегу, мордень подрихтует, аусвайс новый сделает - а друзья евро фашисты помогут
11:09:32 20-02-2025
Какой удар в самое сердце нашим поклонникам просроченного!
11:21:21 20-02-2025
Зеленскому, похоже, трампец
11:22:36 20-02-2025
А Зеленский как Трампа назвал?
11:32:39 20-02-2025
Зеленский просто слабый человек, которого сломали и перенастроили.
В его предвыборной программе был мир с РФ, окончание военных действий.
А по факту он лишь прекрасный актер, играющий роль, предписанную западными кураторами, всеми этим USAID, сотнями консультантов, НКО, правилами, задаваемыми ими на разрыв с РФ. Зеленский не самостоятелен. Он марионетка.
Жалко что вот все это происходит. Это трагедия для всех славян. Натравили.
12:49:35 20-02-2025
Гость (11:32:39 20-02-2025) Зеленский просто слабый человек, которого сломали и перенаст... ты смотри как заговорили!
15:53:38 20-02-2025
майор (12:49:35 20-02-2025) ты смотри как заговорили! ... Я разу знал и сразу говорил, что Зеленского не просто так продвинули на роль президента. Нужен был талантливый харизматичный актер. Он своими речами и эмоциями заставлял пускать слезу западные парламенты, чего и требовалось для эскалации конфликта.
11:38:04 20-02-2025
за отказ от проведения выборов --- так у них там военное положение
11:58:58 20-02-2025
Гость (11:38:04 20-02-2025) за отказ от проведения выборов --- так у них там военное по... Вроде как у них в Конституции военное положение не отменяет выборов
12:58:18 20-02-2025
Гость (11:58:58 20-02-2025) Вроде как у них в Конституции военное положение не отменяет ... Отменяет, можно же в интернете посмотреть
11:49:15 20-02-2025
допрыгался наркофюрер
12:23:42 20-02-2025
Интересно, и как же он с нелегитимным диктатором собирался подписывать договор по редкоземельным металлам? То есть для договора он, получается, легитимный, а так - нет?
12:43:35 20-02-2025
Гость (12:23:42 20-02-2025) Интересно, и как же он с нелегитимным диктатором собирался п... Может не с ним собирается. А вообще в бизнесе всегда ничего личного
13:28:12 20-02-2025
Гость (12:43:35 20-02-2025) Может не с ним собирается. А вообще в бизнесе всегда ничего ... "США рассматривают возможность включения в сделку по Украине автоматического предоставления ей членства в НАТО, если Россия нарушит заключенное по итогам конфликта соглашение, передает NBC" - и вот проснулись дипломаты, и Зеленский опять легитимен)
15:03:02 20-02-2025
Гость (13:28:12 20-02-2025) "США рассматривают возможность включения в сделку по Украине... заключенное по итогам конфликта соглашение --- ну то есть если соглашение будет. Не будет соглашения, нечего будет нарушать
13:20:52 20-02-2025
Очень жаль Володю. Веселый был КВНщик, весело шутил, а другой Владимир ему аплодировал. Хороший актер, талантливый режисёр. Нафига в политику подался...
13:40:17 20-02-2025
Гость (13:20:52 20-02-2025) Очень жаль Володю. Веселый был КВНщик, весело шутил, а друго... Он не сам подался,его убедили.Как в России двигали Навального. а потом Ксению Собчак.
14:36:00 20-02-2025
Какие вы злые...