Трамп назвал Зеленского диктатором

Президент США также заявил, что Европа не смогла добиться мира

20 февраля 2025, 10:35, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором за отказ от проведения выборов на Украине.

"Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны", – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Также добавил, что США "успешно ведут переговоры" с Россией, в отличие от Европы, "которая не смогла добиться мира".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться до конца февраля либо позже.