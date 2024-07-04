Полковника ВДВ задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве

4 июля Артему Городилову могут избрать меру пресечения

04 июля 2024, 09:15, ИА Амител

Артем Городилов / Фото: Минобороны РФ

Сотрудники ФСБ задержали в Рязани командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова, пишет "Ъ".

Полковника, находящегося под санкциями США и других стран, подозревают в особо крупном мошенничестве.

Его доставили в Москву и передали представителям Главного военного следственного управления, которое занимается этим делом.

Ожидается, что 4 июля после проведения следственных действий СК обратится в суд для избрания Городилову меры пресечения, рассказал собеседник издания.

О каком хищении идет речь и на какую сумму, пока неизвестно.