Полковника ВДВ задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве
4 июля Артему Городилову могут избрать меру пресечения
04 июля 2024, 09:15, ИА Амител
Артем Городилов / Фото: Минобороны РФ
Сотрудники ФСБ задержали в Рязани командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова, пишет "Ъ".
Полковника, находящегося под санкциями США и других стран, подозревают в особо крупном мошенничестве.
Его доставили в Москву и передали представителям Главного военного следственного управления, которое занимается этим делом.
Ожидается, что 4 июля после проведения следственных действий СК обратится в суд для избрания Городилову меры пресечения, рассказал собеседник издания.
О каком хищении идет речь и на какую сумму, пока неизвестно.
09:18:18 04-07-2024
преждевременно опубликованная инфа.
09:35:41 04-07-2024
Если полковнику вменяю "особо крупное мошенничество",то можно представить масштабы. Недавно в Царьграде читал,что у МО за предыдущие годы "испарилось" бесследно 11 миллиардов. Я не очерняю,я констатирую...
09:53:21 04-07-2024
Гость (09:35:41 04-07-2024) Если полковнику вменяю "особо крупное мошенничество",то мо... вы "представляете".
лет 25 назад большая часть страны представляла как хорошо жить в загранке и как нас там любят и ждут.
в нато планировали вступать...
10:34:14 04-07-2024
Гость (09:35:41 04-07-2024) Если полковнику вменяю "особо крупное мошенничество",то мо... 11, но не миллиардов, а триллионов
09:40:45 04-07-2024
Полковник и ворует..? Надо обязательно выяснить причины.
22:40:41 04-07-2024
dok_CФ (09:40:45 04-07-2024) Полковник и ворует..? Надо обязательно выяснить причины.... У нас что, каждый полковник ворует? Тоже мало платят и мало льгот? Вы уже начните работать - хлеб выращивать, уголь добывать, дома строить, людей лечить. Что происходит с этими "товарищами"?
09:53:08 04-07-2024
Пригожин это имел ввиду7
10:21:16 04-07-2024
Не могет этого быть... Это честнейшие люди...
11:07:14 04-07-2024
Пригожин уже давно сомневался в их честности