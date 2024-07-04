НОВОСТИПроисшествия

Полковника ВДВ задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве

4 июля Артему Городилову могут избрать меру пресечения

04 июля 2024, 09:15, ИА Амител

Артем Городилов / Фото: Минобороны РФ
Артем Городилов / Фото: Минобороны РФ

Сотрудники ФСБ задержали в Рязани командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова, пишет "Ъ".

Полковника, находящегося под санкциями США и других стран, подозревают в особо крупном мошенничестве.

Его доставили в Москву и передали представителям Главного военного следственного управления, которое занимается этим делом.

Ожидается, что 4 июля после проведения следственных действий СК обратится в суд для избрания Городилову меры пресечения, рассказал собеседник издания.

О каком хищении идет речь и на какую сумму, пока неизвестно.

Происшествия громкое дело

Комментарии 9

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Мусик

09:18:18 04-07-2024

преждевременно опубликованная инфа.

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Гость

09:35:41 04-07-2024

Если полковнику вменяю "особо крупное мошенничество",то можно представить масштабы. Недавно в Царьграде читал,что у МО за предыдущие годы "испарилось" бесследно 11 миллиардов. Я не очерняю,я констатирую...

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Мусик

09:53:21 04-07-2024

Гость (09:35:41 04-07-2024) Если полковнику вменяю "особо крупное мошенничество",то мо... вы "представляете".
лет 25 назад большая часть страны представляла как хорошо жить в загранке и как нас там любят и ждут.
в нато планировали вступать...

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Пузырек

10:34:14 04-07-2024

Гость (09:35:41 04-07-2024) Если полковнику вменяю "особо крупное мошенничество",то мо... 11, но не миллиардов, а триллионов

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dok_CФ

09:40:45 04-07-2024

Полковник и ворует..? Надо обязательно выяснить причины.

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Гость

22:40:41 04-07-2024

dok_CФ (09:40:45 04-07-2024) Полковник и ворует..? Надо обязательно выяснить причины.... У нас что, каждый полковник ворует? Тоже мало платят и мало льгот? Вы уже начните работать - хлеб выращивать, уголь добывать, дома строить, людей лечить. Что происходит с этими "товарищами"?

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Гость

09:53:08 04-07-2024

Пригожин это имел ввиду7

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Петька

10:21:16 04-07-2024

Не могет этого быть... Это честнейшие люди...

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Гость

11:07:14 04-07-2024

Пригожин уже давно сомневался в их честности

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