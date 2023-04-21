Полосатую квартиру с газоном на балконе продают за 4 млн рублей в Барнауле
Гипнотическую квартиру с зелёной травой предлагают купить барнаульцам
21 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
В Барнауле в доме в Северном Власихинском проезде, 112, продают квартиру, в интерьере которой преобладают полосы. Причём совершенно разные – прямые, изогнутые и пересекающиеся. От их обилия возникает ощущение, что это не "однушка", а довольно просторная "трёшка". А ещё кружится голова.
Стоимость недвижимости – 120 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 4,4 млн рублей. Такое объявление появилось на "Циане".
Площадь квартиры – 37 кв. м. Почти все стены в единственной комнате оклеены обоями с изображением тонких волнистых "каракуль". Их настолько много, что рябит в глазах и возникает ощущение, будто всю электропроводку вытащили наружу.
Но одна из стен всё-таки отличается. На одной её половине пятнистые чёрно-белые обои, и пятна издалека тоже похожи на широкие полоски. А на другой – тонкие линии, замыкающиеся в круг. Есть предположение, что владелец "однушки" увлекается гипнозом (но, как принято сейчас говорить у молодёжи, это не точно).
Квартира находится на 8 этаже 10-этажного дома. В ней есть балкон с искусственным ярко-зелёным газоном. Этакая лужайка для отдыха.
В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности магазины, аптеки, школы, детские сады и остановки общественного транспорта.
07:20:09 21-04-2023
Это же надо так изуродовать квартиру и просить за это в два раза больше её рыночной цены.
08:20:58 21-04-2023
Гость (07:20:09 21-04-2023) Это же надо так изуродовать квартиру и просить за это в два ... 120 разделить на два 60 за кв, цена на рынке, вы в каком году застряли? )))
08:46:37 21-04-2023
Есть предположение, что владелец "однушки" увлекается гипнозом (но, как принято сейчас говорить у молодёжи, это не точно). Тут что то по забористее было))
09:12:17 21-04-2023
С таким дизайном морская болезнь неизбежна и тошнит до 7 раз за день...
09:19:13 21-04-2023
и все это великолепие отражается в глянцевой пленке, которую зачем-то натянули на потолок. видимо, для усиления эффекта.
09:30:55 21-04-2023
С чего она стоит то 120 тыщ за квадрат? За ремонт, который нужно будет ободрать до голых стен? Тут максимум на 3,5 млн тянет.
10:34:28 21-04-2023
ыть (09:30:55 21-04-2023) С чего она стоит то 120 тыщ за квадрат? За ремонт, который н... Как вы все далеки от реальности спецы по ценам на рынке недвижимости, за 3,5 иди купи 37 кв. в новострое, тут достаточно переклеить обои, а это в ремонте самое не дорогое 100 тыс хватит.
10:19:32 21-04-2023
объясните мне, что заставляет людей клеить такие обои?
11:06:16 21-04-2023
Гость (10:19:32 21-04-2023) объясните мне, что заставляет людей клеить такие обои?... Нет, лучше вы мне объясните, что заставляет людей вообще селиться на выселках?)
12:44:54 21-04-2023
Гость (11:06:16 21-04-2023) Нет, лучше вы мне объясните, что заставляет людей вообще сел... Эти выселки сегодня выселки, а завтра центр, когда-то Докучаево был выселками, все это относительно, центр города, это уже окраина.
12:59:10 21-04-2023
Гость (12:44:54 21-04-2023) Эти выселки сегодня выселки, а завтра центр, когда-то Докуча... Не придумывай) Центр был Центром и тогда, когда Докучаево были выселки, и Центр остаётся Центром и сейчас, когда за выселками Докучаево поставили еще более днищенские выселки ближе к аэропорту. Центр был, есть и будет от Нового рынка и до Старого базара) Никто из центра органы госвласти, музеи, театры, спортсооружения, фонтаны, парки, центральную улицу города не перенесет на выселки) И жители выселок вечно будут задыхаться в пробках, но по прежнему будут ломиться в Центр)
13:26:47 21-04-2023
Гость (12:59:10 21-04-2023) Не придумывай) Центр был Центром и тогда, когда Докучаево бы... Любитель центра и госорганов, это старый город, сейчас в городе много красивых кварталов, а центр изуродовали точечной застройкой, да и квартиры в центе почти все сдаются, центр заселён квартирантами, что-то не шибко собственники квартир в центре хотят жить там.
13:35:36 21-04-2023
Гость (13:26:47 21-04-2023) Любитель центра и госорганов, это старый город, сейчас в гор... центр изуродовали, это точно! а какие кварталы красивые? те, которые знаю я, все находятся в изуродованном центре. вот хоть один назовите, пожалуйста.
14:22:56 21-04-2023
Гость (13:26:47 21-04-2023) Любитель центра и госорганов, это старый город, сейчас в гор... Ну ты-то, как житель выселок, точно знаешь про сдачу квартир в центре и про предпочтения собственников жилья в центре))) Ну ты и смешной) А про "изуродовали" - это интересно) Где и что именно изуродовали? Все мало-мальски приличные дома, здания и сооружения - только в центре. А выселки - это типовая унылая кубатурная масс-маркетная застройка, вот именно на выселках и уродство)
14:07:28 21-04-2023
Гость (12:59:10 21-04-2023) Не придумывай) Центр был Центром и тогда, когда Докучаево бы... Живу на выселках. В центр не ломлюсь. Что там делать -то ? Выхлопными газами дышать?
14:24:38 21-04-2023
Гость (14:07:28 21-04-2023) Живу на выселках. В центр не ломлюсь. Что там делать -то ? В... Про выхлопные газы ты мне прокашляй, когда вечером свой выселочный двор будешь обозревать и перед тобой будут стоять десятки припаркованных дешевых пердящих автомобильчиков)
14:29:05 21-04-2023
Гость (14:24:38 21-04-2023) Про выхлопные газы ты мне прокашляй, когда вечером свой высе... Автомобили по вечерам стоят не заведенные. Дешевые? ну не знаю. Всякие бывают. Кстати, на брудершафт мы с ВАМИ не пили
14:36:09 21-04-2023
Гость (14:29:05 21-04-2023) Автомобили по вечерам стоят не заведенные. Дешевые? ну не зн... А до твоего двора они тоже не заведённые добираются? Просто вечером посмотреть на главные выселочные улицы типа власихинских и прочих поповых и павликов, то там топор вешать можно) Насчет брудершафта: а тебе никто и не предлагал. Тут, вообще-то, интернет, тут и послать могут.
16:06:22 21-04-2023
Гость (14:36:09 21-04-2023) А до твоего двора они тоже не заведённые добираются? Просто ... ну ваше воспитание на лицо. не сомневаюсь, что вы и послать и втащить можете
16:38:45 21-04-2023
Гость (16:06:22 21-04-2023) ну ваше воспитание на лицо. не сомневаюсь, что вы и послать ... Не нужно мне нотаций читать, это не вашего ума дело. Мужа своего воспитывай.
16:45:27 21-04-2023
Гость (14:36:09 21-04-2023) А до твоего двора они тоже не заведённые добираются? Просто ... "вечером посмотреть на главные выселочные улицы типа власихинских и прочих поповых и павликов, то там топор вешать можно" ---------------------------------------------------------------а зачем вы из ЦЕНТРА на Власихинскую по вечерам ездите? Позырить?
15:30:30 21-04-2023
Гость (12:59:10 21-04-2023) Не придумывай) Центр был Центром и тогда, когда Докучаево бы... Ошибаешься, никто в центр и не ломится. Не выдавай свои желания за реальность. Центр сейчас -это старая разрушающаяся помойка, к сожалению. Живу на Ленина 83, все вижу и знаю прекрасно, центрее уже некуда, Площадь Октября. Крайне неудобный район, магазинов продуктовых рядом нет, одна убогая Машка, хозяйственных и прочих тоже нет, чтобы что-то купить нужно куда-то тащиться далеко, это крайне неудобно. Дома в округе все старые, разваливаются от времени, все стояки и трубы гнилые. И уже очень много контор открывают офисы совсем не в центре. И мне приходится на работу из центра ездить на окраину. Выйду на пенсию - продам эту квартиру и уеду в район Сиреневого бульвара, там все рядом и все удобно, дочка там живет с семьей, реально часто ей завидую, инфраструктура там на порядок лучше развита чем в центре. А в центре останутся только такие старые нытики как ты в своих разваливающихся халупах.
16:34:45 21-04-2023
Гость (15:30:30 21-04-2023) Ошибаешься, никто в центр и не ломится. Не выдавай свои жела... Я тебе уже раз отвечал (в другой новости, несколько месяцев назад, но тема была та же самая). Ты живешь на Октября, жалуешься на отсутствие магазинов... Странно) А одну остановку пройти и зайти в ГиперЛенты - трудно? А две остановки проехать и попасть в Ашан - трудно? На выселках тоже не все прямо во дворе Ленты живут. Насчет разваливающегося дома - да, действительно, на Октября дома старые, и коммуникации изношенные. Я же живу на Первомайке в новом кирпичном доме! Комфорт более чем) Рядом Бахетле и Лэнд из продуктовых, Сити и Гулливер для остального) Дом постройки 2008 года. Далее, офисы. Не знаю ни одного вменяемого, кто делал бы себе офис на выселках. Твой частный случай ни о чем не говорит. И уж Сиреневый "бульвар" - это аццки помоешное место) Вот стопудово)
18:02:26 21-04-2023
Гость (16:34:45 21-04-2023) Я тебе уже раз отвечал (в другой новости, несколько месяцев ... Гордиться тем что он живёт в центре, только Первомайка не когда не была центром, вот где дышать нечем так в этой яме под названием Первомайка, работала там много лет весь смог с города стекается в эту яму, я всегда удивлялась, как тут люди живут, выходишь на улицу вечером и вонь хоть респиратор одевай.
07:29:18 22-04-2023
Гость (18:02:26 21-04-2023) Гордиться тем что он живёт в центре, только Первомайка не ко... Не когда следует писать никогда) это так, для начала. А по поводу ямы, первомайский, воздуха, ты лучше у себя на выселках понюхай чем пахнет - то мясокомбинат пахнёт, то ТЭЦ) я не хочу никого оскорблять, и не стану этого делать. Только от вашего комментария дурно пахнет)
13:43:56 22-04-2023
Гость (18:02:26 21-04-2023) Гордиться тем что он живёт в центре, только Первомайка не ко... Да, это так и есть . Район первомайки крайне неблагополучен в плане экологии. Очень много детей этого района болеют астмой, т.к. это район наиболее плотно "колпаком" смога.
16:07:11 21-04-2023
Гость (11:06:16 21-04-2023) Нет, лучше вы мне объясните, что заставляет людей вообще сел... а если мы все с выселок поселимся в центре, его не порвет?
16:37:21 21-04-2023
Гость (16:07:11 21-04-2023) а если мы все с выселок поселимся в центре, его не порвет?... Вот это точно не следует делать) Живите там, где живёте. К нам - только на время, а вечером - обязательно едете обратно к себе)
14:30:21 21-04-2023
Очень странно. Ремонт сделали. Судя по всему, ни дня в этом ремонте не пожили и продают. Развелись, пока обои клеили?
14:41:32 21-04-2023
Гость (14:30:21 21-04-2023) Очень странно. Ремонт сделали. Судя по всему, ни дня в этом ... Да нет, просто очень сложно до санузла добираться с кружащейся головой))))))))
14:40:41 21-04-2023
Никогда не покупайте в том доме квартиру там диаспоры нерусей. все квартиры скупают плохоговорящие граждане гор. семьями по 6-8 человек детей. Этот дом у нас на балансе достали ни бэ ни мэ по русски. Видимо человек купил квартиру, сделал ремонт а как понял с кем придется жить быстро валит.
14:41:47 21-04-2023
Этакая лужайка для отдыха - такими могилы устилают. веселенько так.
14:55:28 21-04-2023
Гость (12:59:10 21-04-2023) Центр был, есть и будет от Нового рынка и до Старого базара) ... Ну уж не до Старого базара, но до пл. Советов уж точно!
16:35:49 21-04-2023
Наши выселки как Девяткино. Что хорошего? Бетонные джунгли. А центр испоганили застройщики с администрацией и с градсоветом. Все убого точечно. p.s.Живу на Первомайском