Гипнотическую квартиру с зелёной травой предлагают купить барнаульцам

21 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фот: "Циан"

В Барнауле в доме в Северном Власихинском проезде, 112, продают квартиру, в интерьере которой преобладают полосы. Причём совершенно разные – прямые, изогнутые и пересекающиеся. От их обилия возникает ощущение, что это не "однушка", а довольно просторная "трёшка". А ещё кружится голова.

Стоимость недвижимости – 120 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 4,4 млн рублей. Такое объявление появилось на "Циане".









































Фото: "Циан"

Площадь квартиры – 37 кв. м. Почти все стены в единственной комнате оклеены обоями с изображением тонких волнистых "каракуль". Их настолько много, что рябит в глазах и возникает ощущение, будто всю электропроводку вытащили наружу.

Но одна из стен всё-таки отличается. На одной её половине пятнистые чёрно-белые обои, и пятна издалека тоже похожи на широкие полоски. А на другой – тонкие линии, замыкающиеся в круг. Есть предположение, что владелец "однушки" увлекается гипнозом (но, как принято сейчас говорить у молодёжи, это не точно).

Квартира находится на 8 этаже 10-этажного дома. В ней есть балкон с искусственным ярко-зелёным газоном. Этакая лужайка для отдыха.

В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности магазины, аптеки, школы, детские сады и остановки общественного транспорта.