В барнаульском ЖК с "воздушным" названием за 15 млн продают хмурую квартиру-вертолёт
Квартиру для любителей авиации продают в Барнауле
20 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
"Трёшку"-вертолёт, в которой на одной из стен висят гигантские лопасти, продают в Барнауле на ул. 65 лет Победы, 1, – в ЖК "Новая высота". Интерьер в ней довольно мрачный. Комнаты увешаны чёрными и серыми шторами, а часть мебели металлическая и выглядит как холодный советский утюг. Этакий колоритный космический стиль, от которого бросает в дрожь.
Стоимость квартиры составляет 144 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 15 млн рублей, говорится в объявлении на "Циане".
Площадь "трёшки" – 104 кв. м. Она находится на 13 этаже 17-этажного дома.
В квартире есть просторный диван, стол, несколько стульев, кресло, кровать и кухонный гарнитур.
Кухня совмещена с гостиной. А спальня с… душевой кабиной, у которой стеклянная дверь. Видно всё – и сразу вспоминается песня "Земля в иллюминаторе".
Кроме того, установлены ванна и унитаз. Правда, непонятно, где они: тоже в спальне или в отдельной комнате за дверью.
Также имеется балкон. Но на фото его не показывают.
В районе, где предлагают "трёшку", развита инфраструктура. В шаговой доступности продуктовые магазины, аптеки, школы, детские сады и остановки общественного транспорта.
07:22:53 20-04-2023
Во-первых, локация. Я посмотрел на 2гис где это находится. Нет, спасибо, выселки не интересуют. Во-вторых, интерьер. Очевидно, что кто-то делал дизайн-проект. Просто сам такое не наваяешь, это надо чем-то серьезным убиться, чтобы такое изобразить. Меня только одно поражает: вначале граждане за собственные деньги упарываются так испоганить квартиру, а потом пытаются найти еще более отмороженного покупателя, который приобрел бы этот хлам по цене 144 рубля за квадрат. За что такой ценник? А за то, что в типовой конуре на окраине какой то человек, считающий себя дезигнером, выплеснул последствия своих наркотрипов. Удачи хозяевам этой недвижимости, и дружбы с головой)
08:30:12 20-04-2023
Гость (07:22:53 20-04-2023) Во-первых, локация. Я посмотрел на 2гис где это находится. Н... так и скажи, что денег нет
08:45:42 20-04-2023
Гость (08:30:12 20-04-2023) так и скажи, что денег нет... в тот район только по приговору суда. и то пусть приставы найдут сначала
07:42:53 20-04-2023
В чем вертолетность квартиры? Двигатель как и винт- самолетные.
08:49:39 20-04-2023
Ниче вы не понимаете. у него просто дядя на ветролетном складе работает и у него этих запчастей завались.
08:51:56 20-04-2023
Это ГЕТТО , какой там премиум может быть!