Квартиру для любителей авиации продают в Барнауле

20 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"

"Трёшку"-вертолёт, в которой на одной из стен висят гигантские лопасти, продают в Барнауле на ул. 65 лет Победы, 1, – в ЖК "Новая высота". Интерьер в ней довольно мрачный. Комнаты увешаны чёрными и серыми шторами, а часть мебели металлическая и выглядит как холодный советский утюг. Этакий колоритный космический стиль, от которого бросает в дрожь.

Стоимость квартиры составляет 144 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 15 млн рублей, говорится в объявлении на "Циане".





























Фото: "Циан"

Площадь "трёшки" – 104 кв. м. Она находится на 13 этаже 17-этажного дома.

В квартире есть просторный диван, стол, несколько стульев, кресло, кровать и кухонный гарнитур.

Кухня совмещена с гостиной. А спальня с… душевой кабиной, у которой стеклянная дверь. Видно всё – и сразу вспоминается песня "Земля в иллюминаторе".

Кроме того, установлены ванна и унитаз. Правда, непонятно, где они: тоже в спальне или в отдельной комнате за дверью.

Также имеется балкон. Но на фото его не показывают.

В районе, где предлагают "трёшку", развита инфраструктура. В шаговой доступности продуктовые магазины, аптеки, школы, детские сады и остановки общественного транспорта.