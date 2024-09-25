Половина барнаульцев считает, что сейчас в школах учат хуже, чем десять лет назад
Также опрошенные уверены, что современное школьное образование не дает достаточного количества полезных практических навыков и умений
25 сентября 2024, 14:14, ИА Амител
В Барнауле каждый второй житель (51%) выступил с критикой образования, указав, что сейчас детей в школах учат хуже, чем десять лет назад, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
"11% барнаульцев отмечают, что современное школьное образование в России осталось на том же уровне, что и десять лет назад. 14% респондентов уверены, что школьное образование в целом стало лучше", – говорится в исследовании.
Шесть из десяти барнаульцев считают, что современное школьное образование не дает достаточного количества полезных практических навыков и умений выпускникам. Причем мужчины говорят об этом чаще женщин. Лишь 18% горожан уверены, что школьное образование способствует развитию практических навыков.
По мнению барнаульцев, для формирования практических навыков в первую очередь необходимы уроки труда или домоводства (27%), обучение финансовой грамотности (16%), логике (13%), компьютерной грамотности (9%). По 8% опрошенных считают, что необходимо отдать больше часов основным предметам и уделять внимание формированию коммуникативных навыков и общей самостоятельности.
По оценкам опрошенных, современное школьное образование лучше развивает память и внимание (средний балл – 3,4 и 3,2 соответственно по пятибалльной шкале), хуже – критическое мышление и практические навыки (2,7 и 2,8 балла соответственно).
Опрос проведен с 9 по 22 сентября 2024 года среди экономически активных жителей Барнаула.
14:28:51 25-09-2024
Конечно стало хуже... В Министерстве образования сидят какие-то "вредители"... Других слов просто нет... В начальной школе ребенок учился по программе "Школа России" (в принципе существенно не отличается). С 5-го класса и русский язык и математика программа на половину из 6-го класса состояла, в 6-ой класс пошли...та же самая песня. В 7-ом классе тоже самое (из 8-го класса много чего взято).... А вы видели учебники по биологии и географии??? Это ужас!!! Одна вода и нелепость написана. Это как называется??? А я скажу как... Чтобы дети были не бум-бум... Это нужно нашим врагам в-первую очередь..
16:28:38 25-09-2024
Гость (14:28:51 25-09-2024) Конечно стало хуже... В Министерстве образования сидят какие... больше врагов они боятся только нас способных к критическому мышлению.
14:44:40 25-09-2024
Господин Фурсов ещё в 90 е сказал, что стране не нужны инженеры, исследователи, а нужны просто потребители. С тех пор ни чего не изменилось. Министры меняются, установка остаётся прежней
14:58:26 25-09-2024
школах сейчас вообще не учат, а оказывают образовательные услуги.
15:39:47 25-09-2024
Элен без ребят (14:58:26 25-09-2024) школах сейчас вообще не учат, а оказывают образовательные ус... и собирают на шторы?
15:17:29 25-09-2024
Но есть и хорошая новость - сейчас учат лучше чем будут через 10 лет.
15:35:09 25-09-2024
100%
15:40:34 25-09-2024
Не знал, что половина барнаульцев являются экспертами в области образования. Почему же тогда в школах кадровый дефицит?
06:22:09 26-09-2024
Чучмек (15:40:34 25-09-2024) Не знал, что половина барнаульцев являются экспертами в обла... Мы являемся экспертами, потому что имеем детей, внуков ,которые учатся, мы сами учились в , поэтому можем сравнивать учебу на себе и своих детях, внуков.Я бы мог рассказать и показать, что заставляют конспектировать, что заставляют изучать, сколько задают на дом.Такое впечатление, что стараются как можно больше задать, чтоб ученики меньше запоминали, отбивают охотку у детей учиться.И это не всегда учителя виноваты.Как мне сказали учителя, в программах Минобра такие требования.МИнобр, начиная с Фурсенко, активно ведет пработу по пути дебилизации молодежи.
15:51:26 25-09-2024
Не 10, а тридцать...Образование в России даже сравнивать с образованием в СССР смешно.
16:21:55 25-09-2024
Дюша (15:51:26 25-09-2024) Не 10, а тридцать...Образование в России даже сравнивать с о... Вспомнил начало 90-х и первые эксперименты с профильными классами (физ-мат, русский-литература). 8-9-й классы, профильная математика (т.е. углубленное изучение) - курс велся на основе советского учебника для средней школы (которую на тот момент я закончил всего 7 лет назад). Т.е. то, что было для нас обязательной программой для всех без исключения, уже в начале 90-х стало считаться углубленным даже для специально отобранных учеников. И самое забавное - большинство родителей (старше меня!) этих учеников на собраниях постоянно жаловались что мол дети загружены и не справляются со сложной программой. Как сейчас не знаю, но по косвенным признакам - ситуация еще хуже.
22:02:44 25-09-2024
Дюша (15:51:26 25-09-2024) Не 10, а тридцать...Образование в России даже сравнивать с о... копия того что преподавали и как в 0983 году. по Литре и Истории ЛУЧШЕ. я досконально знаю прог "Школа России" до 7 класса, а вы? ну чтоб такое заявлять
07:12:19 26-09-2024
Гость (22:02:44 25-09-2024) копия того что преподавали и как в 0983 году. по Литре и Ист...
Школа России - самая отстойная программа! А системно-деятельностный подход - убийца образования и образованности. Учителя, работающие в этой системе - преступники.
10:15:15 26-09-2024
Гость (22:02:44 25-09-2024) копия того что преподавали и как в 0983 году. по Литре и Ист... И я знаю...У меня два пацана. Оба занимались с репетиторами, чтобы сдать ЕГЭ. НИКОГДА не писали сочинений, а на экзамен их заставили писать. Написали 3 человека из класса.Вранье по истории и выброшенные классики из Литературы...Где Некрасов? А по бокам то всё косточки русские, где? Зато всякое дерьмо типа Солженицына в программе. И с первых классов религиозная пропаганда. Что в литературе делает Сергий Радонежский? Охрененный прозаик?
16:07:42 25-09-2024
А 50 лет назад образование было еще лучше нормальная арифметика по Пчелкину, физика по Перышкину, таблицы Брадиса ))) Ну и уроки труда с пилой и напильником и домоводство с нитками и кастрюлями)))
17:38:34 25-09-2024
Половина барнаульцев считает, что сейчас в школах учат хуже, чем десять лет назад ----- и это правильный ответ!
Садись. Пять!
Или щас ещё не садят за критику власти?... Пока....
20:39:05 25-09-2024
Одни не хотят учиться, другие не хотят учить. Все довольны. И не только в школах.