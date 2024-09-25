Половина барнаульцев считает, что сейчас в школах учат хуже, чем десять лет назад

Также опрошенные уверены, что современное школьное образование не дает достаточного количества полезных практических навыков и умений

25 сентября 2024, 14:14, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com

В Барнауле каждый второй житель (51%) выступил с критикой образования, указав, что сейчас детей в школах учат хуже, чем десять лет назад, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

"11% барнаульцев отмечают, что современное школьное образование в России осталось на том же уровне, что и десять лет назад. 14% респондентов уверены, что школьное образование в целом стало лучше", – говорится в исследовании.

Шесть из десяти барнаульцев считают, что современное школьное образование не дает достаточного количества полезных практических навыков и умений выпускникам. Причем мужчины говорят об этом чаще женщин. Лишь 18% горожан уверены, что школьное образование способствует развитию практических навыков.

По мнению барнаульцев, для формирования практических навыков в первую очередь необходимы уроки труда или домоводства (27%), обучение финансовой грамотности (16%), логике (13%), компьютерной грамотности (9%). По 8% опрошенных считают, что необходимо отдать больше часов основным предметам и уделять внимание формированию коммуникативных навыков и общей самостоятельности.

По оценкам опрошенных, современное школьное образование лучше развивает память и внимание (средний балл – 3,4 и 3,2 соответственно по пятибалльной шкале), хуже – критическое мышление и практические навыки (2,7 и 2,8 балла соответственно).

Опрос проведен с 9 по 22 сентября 2024 года среди экономически активных жителей Барнаула.