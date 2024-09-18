Барнаульцы сравнили качество медицины сегодня и десять лет назад

Каждый пятый опрошенный не заметил существенных изменений в здравоохранении за указанный срок

18 сентября 2024, 10:28, ИА Амител

Врач / Источник фото: pxhere.com

В Барнауле 44% жителей считают, что современная медицина стала лучше, чем десять лет назад, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Чаще с этим согласны женщины, чем мужчины (46% против 42%). 57% опрошенных до 34 лет также уверены в том, что медуслуги в целом стали лучше за последнее десятилетие, а вот среди тех, кто старше 45 лет, уверенных в этом лишь 25%. Каждый пятый не заметил существенных изменений в здравоохранении за десять лет", – говорится в исследовании.

Доступность медицинских услуг в Барнауле жители оценили в среднем на 3,1 балла, а качество – на 3,4 балла из 5.

Стоит отметить, что доступность и качество медуслуг выше оценивают барнаульцы в возрасте до 34 лет и те, кто получает до 50 тыс. рублей. Жители с более высокими доходами реже ставят высокие оценки здравоохранению.

Опрос проведен среди представителей экономически активного населения из Барнаула с 9 по 16 сентября 2024 года.