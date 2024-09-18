Барнаульцы сравнили качество медицины сегодня и десять лет назад
Каждый пятый опрошенный не заметил существенных изменений в здравоохранении за указанный срок
18 сентября 2024, 10:28, ИА Амител
В Барнауле 44% жителей считают, что современная медицина стала лучше, чем десять лет назад, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"Чаще с этим согласны женщины, чем мужчины (46% против 42%). 57% опрошенных до 34 лет также уверены в том, что медуслуги в целом стали лучше за последнее десятилетие, а вот среди тех, кто старше 45 лет, уверенных в этом лишь 25%. Каждый пятый не заметил существенных изменений в здравоохранении за десять лет", – говорится в исследовании.
Доступность медицинских услуг в Барнауле жители оценили в среднем на 3,1 балла, а качество – на 3,4 балла из 5.
Стоит отметить, что доступность и качество медуслуг выше оценивают барнаульцы в возрасте до 34 лет и те, кто получает до 50 тыс. рублей. Жители с более высокими доходами реже ставят высокие оценки здравоохранению.
Опрос проведен среди представителей экономически активного населения из Барнаула с 9 по 16 сентября 2024 года.
10:42:20 18-09-2024
Я врач, и если меня попробовать убедить, что медицина стала лучше за 10 лет - у меня будет неконтролируемый истерический смех. Если 10 лет назад я действительно занимался исследованиями проб и качественно проводил анализы, то теперь только строгаю отчеты, заполняю тучу бумаг, рисую красивые цифры, а уж по остаточному принципу пытаюсь делать основную работу, на которую учился. Ну а как пациент учреждений здравоохранения - 3 месяца хожу в попытке выяснить, что болит в правом боку, а толку нет. Талоны к узким специалистом невозможно взять, а если удается, то ждать приема не менее 2х недель. Кому какая разница, что у меня там болит. Будет сильно болеть вызывайте скорую, ну а раз не смертельно болит - походите еще 3 мес по бестолковым кабинетам. Это при том, что я молодой и врач, а пенсионеры вообще никому не нужны. Так что пишите, что хотите, но простому врачу или пациенту от Вашей статьи не холодно не жарко.
10:59:41 18-09-2024
Михаил (10:42:20 18-09-2024) Я врач, и если меня попробовать убедить, что медицина стала ... Я возможно в другом Барнауле живу, но: посещение поликлиники по месту жительства стало гораздо комфортнее, запись через госуслуги либо по звонку в регистратуру, обычно всё по времени, никто не лезет вне очереди. Направления на чек-апы к узким специалистам или в специализированные центры типа Кардиоцентра или Диагностического - с разрывом в неделю от посещения своего терапевта. Бесплатно. Всё это в г. Барнаул, в Центральном районе.
11:22:11 18-09-2024
Гость (10:59:41 18-09-2024) Я возможно в другом Барнауле живу, но: посещение поликлиники... Врешь!
11:43:59 18-09-2024
Гость (11:22:11 18-09-2024) Врешь! ... не ну если пенсионер, и живёт прям около поликлинике... то вполне возможно...
12:03:33 18-09-2024
Гость (11:22:11 18-09-2024) Врешь! ... Нет.
12:50:56 18-09-2024
Гость (12:03:33 18-09-2024) Нет.... теорема доказана...
11:40:59 18-09-2024
Гость (10:59:41 18-09-2024) Я возможно в другом Барнауле живу, но: посещение поликлиники... Скорее всего вы, действительно,в другом Барнауле живёте.А я сравниваю нынешнее положение с прошлым таким образом:раньше я мог попасть в своей поликлинике к терапевту и эндокринологу в день обращения,а теперь ,эндокринолога нет вообще (как и других узких специалистов) ,а к терапевту предлагают только через две недели.Про качество то же самое-все опытные врачи поуходили в другие места или уехали отсюда совсем.Вот такой вот,с позволения сказать "прогресс". Может у вас такое спецобслуживание?Где для простых смертных ход заказан?Там может быть и по другому ,спорить не буду.Вспоминаю ,как врали нам про улучшение медобслуживания перед повышением пенсионного возраста-мол ,будет всё прекрасно и средняя продолжительность жизни будет только расти.Вижу ,что это всё враки и только.
12:11:12 18-09-2024
Гость (10:59:41 18-09-2024) Я возможно в другом Барнауле живу, но: посещение поликлиники... Мне через полтора месяца позвонили из поликлиники- подошла очередь на талон к аллергологу. А ситуации была острая пришлось идти за деньги - 1800р. Не важно , что человек страдает. Если закон позволяет значит -можно.
16:19:00 18-09-2024
гость (12:11:12 18-09-2024) Мне через полтора месяца позвонили из поликлиники- подошла о... В 90е по талонам было многое - мыло, сигареты, сахар и прочее, а вот вот к врачам можно было попасть сразу, без талонов, и в поликлинике были все - и невропатолог и стоматолог и терапевтов несколько врачей. Сравните с тем что сейчас!
12:35:28 18-09-2024
Гость (10:59:41 18-09-2024) запись через госуслуги либо по звонку в регистратуру, обычно всё по времени, никто не лезет вне очереди Поликлиника в райцентре. Запись через госуслуги не работает. В регистратуре дают "нулевой" талон к терапевту. Это значит без времени, после всех. Очередь с талонами по времени отстает на полтора часа, а с нулевым талоном вообще до самого обеда просидел. Какие-то левые заходят без очереди, ругань, все на нервах. Терапевт вообще на пациента не смотрит, пятнадцать минут молча в компьютер свой тыкает. И это я еще не лечился, а медкомиссию проходил! Поставить прививку от гриппа - та же история. Четыре часа на терапевта, потом за три минуты вколют. Такая вот бесплатная медицина.
14:49:54 18-09-2024
Гость (12:35:28 18-09-2024) Поликлиника в райцентре. Запись через госуслуги не работает.... Про райцентр ничего не скажу, просто не знаю.
12:43:27 18-09-2024
Гость (10:59:41 18-09-2024) Я возможно в другом Барнауле живу, но: посещение поликлиники... Через Госуслуги запись к узким специалистам невозможна
14:50:46 18-09-2024
Гость (12:43:27 18-09-2024) Через Госуслуги запись к узким специалистам невозможна... Записываешься к терапевту, а терапевт дает направление к узким специалистам. Порядок действий таков.
15:37:57 18-09-2024
Гость (14:50:46 18-09-2024) Записываешься к терапевту, а терапевт дает направление к узк... И нафига я буду записываться к терапевту, если мне нужен окулист или эндокринолог? Чтобы что? Отнять время у терапевта, а потом подождать еще недели две-три перед тем, как попасть к врачу нужного профиля?
16:10:21 18-09-2024
Гость (14:50:46 18-09-2024) Записываешься к терапевту, а терапевт дает направление к узк... Очередь к терапевту - 2 недели. Он дает направление к узкому специалисту. Талон , если повезет получишь еще через 2 недели. Вопрос: при обострении какого заболевания модно позволить себе ждать осмотра месяц? И это только первичный осмотр!!!! пока анализы пока то да сё. Больной или самолечением справится , либо обезболивающим , либо умрет.
21:39:08 18-09-2024
Гость (14:50:46 18-09-2024) Записываешься к терапевту, а терапевт дает направление к узк... в июле записал терапевт маму к кардиологу. Прошло два месяца. Теперь нам сказали, что нас и не было в этой очереди. Что делать? Опять записываться к терапевту, талон через две недели, терапевт опять поставит в очередь к кардиологу. А дальше - как повезет. Барнаул, 10 поликлиника.
11:00:05 18-09-2024
Михаил (10:42:20 18-09-2024) Я врач, и если меня попробовать убедить, что медицина стала ... Молодой врач, говоришь? Больше 10 лет стажа... 3 месяца твои кореша поставить диагноз не могут тебе, по регистратурам гоняют. Хорошая история, жаль что звиздёшь
11:45:11 18-09-2024
Гость (11:00:05 18-09-2024) Молодой врач, говоришь? Больше 10 лет стажа... 3 месяца тво... ну вы здесь то чё ругаетесь?!
ругайтесь там где не могут поставить диагноз!
а то вам тут сейчас список диагнозов выдадут на гора!...
11:46:11 18-09-2024
Гость (11:00:05 18-09-2024) Молодой врач, говоришь? Больше 10 лет стажа... 3 месяца тво... потому, что не иду по знакомым, по корешам. А иду в общем потоке по месту жительства - вот и всё.
10:56:59 18-09-2024
Покажите мне эти 44%!!!???
я им в глаза плюну!!!
10:57:08 18-09-2024
А вы проведите опрос в сравнении со временами СССР...Вангую победу полного развала медицины в мнениях горожан. И это ФАКТ...
11:28:14 18-09-2024
Дюша (10:57:08 18-09-2024) А вы проведите опрос в сравнении со временами СССР...Вангую ... 40 лет прошло. Кто-то может точно вспомнить как именно при СССР было? Я вот помню. Дно днищенское. Взятки бытового характера, нищенское содержание больниц и поликлиник, отвратительное питание, импортные лекарства из-под полы...
11:47:20 18-09-2024
Гость (11:28:14 18-09-2024) 40 лет прошло. Кто-то может точно вспомнить как именно при С... А сейчас это содержание не нищенское?Тогда человека могли положить на обследование и кормили и лечили.А сейчас ты будешь бегать от врача к врачу ,от кабинета к кабинету, пока не свалишься,да ещё вывалишь кучу денег.
12:07:49 18-09-2024
Гость (11:28:14 18-09-2024) 40 лет прошло. Кто-то может точно вспомнить как именно при С... Это "не при СССР" это эпоха развала с 80-х. Разница огромная. Когда из неблагоустроенных бараков людей переселяй в благоустроенное жилье, строили дома культуры, больницы, здравницы, образование сделали доступным и бесплатным про это почему-то никто не говорит. Это как бы само собой. А было ли все это если бы не было СССР? Запад стал "для людей" только в пику СССР. Буржуи испугались рабочий класс и решили немного поделиться с народом. Искусственно создав средний класс и раздали эмиссионные деньги через кредитование. Почитайте Фурсова "Оргазм богомола".
12:42:18 18-09-2024
гость (12:07:49 18-09-2024) Это "не при СССР" это эпоха развала с 80-х. Разница огромна... Гость, если ты не читал "Оргазм богомола", то наверно до самой смерти не узнал бы эту тайну?
14:07:28 18-09-2024
гость (12:07:49 18-09-2024) Это "не при СССР" это эпоха развала с 80-х. Разница огромна... Огада. Мне зубы перепортили задолго до "развала 80". И с проблемами с глазами пришлось правдами и неправдами маме в другой город меня везти. Тут только клеили и все, гуляйте. Отличная медицина, прямо топ.
14:52:23 18-09-2024
гость (12:07:49 18-09-2024) Это "не при СССР" это эпоха развала с 80-х. Разница огромна... А с 1980 года - это не СССР был?
12:46:05 18-09-2024
Гость (11:28:14 18-09-2024) 40 лет прошло. Кто-то может точно вспомнить как именно при С... Гость, а сейчас импортное лекарство завались?
16:03:26 25-09-2024
Гость (11:28:14 18-09-2024) 40 лет прошло. Кто-то может точно вспомнить как именно при С... Только к людям не относились как к скоту...Не нужно было записываться за месяц к узким спецам...Врач без томографии, УЗИ и компа мог поставить диагноз, а не как сейчас...Были собственные эффективные лекарства...Притом копеечные. Вспомним Кальцекс. Это вам не Арбидол, который стоит полродины, а на деле - мел толченый...Зубы лечили амальгамными пломбами, которые стояли десятки лет. Тут даже сравнивать смешно...Особенно прекрасно себя проявила наше медицина в "пандемию"...Я ожидал посадок, но им только премии за уничтожение сограждан выписывали.
11:34:06 18-09-2024
Дюша (10:57:08 18-09-2024) А вы проведите опрос в сравнении со временами СССР...Вангую ... Не знаю, как во времена застоя, а в 80-х залечить так могли, что ноги еле унесешь от врачей. До сих пор помню, как пол-детского сада Изониазидом пичкали, только из-за того, что р.Манту на 2-3 мм больше нормы показывала.
12:08:51 18-09-2024
Гость (11:34:06 18-09-2024) Не знаю, как во времена застоя, а в 80-х залечить так могли,...
Раньше был застой,сейчас рывок вперёд....(
11:10:39 18-09-2024
с 9.09 не могу попасть ни к неврологу , ни к терапевту. Предложили только прием у фельдшера, который (ВНИМАНИЕ) предложил обратиться к неврологу. Талоны к неврологу ВОЗМОЖНО будут после 25.09. И что вы предлагаете делать в этой ситуации?
12:04:51 18-09-2024
Гость (11:10:39 18-09-2024) с 9.09 не могу попасть ни к неврологу , ни к терапевту. Пред... Где это? Адрес назовите.
12:39:04 18-09-2024
Гость (12:04:51 18-09-2024) Где это? Адрес назовите.... 9 поликлиника
14:54:26 18-09-2024
Гость (12:09:04 18-09-2024) 9 поликлиника... Это выселки. Там может и такое быть. У нас как-то попроще всё.
16:28:12 18-09-2024
Гость (14:54:26 18-09-2024) Это выселки. Там может и такое быть. У нас как-то попроще вс... А там не люди живут? Им лечиться не нужно??? Они какие-то другие деньги в ОМС перечисляют?
Вы бы свою тупость так явно не демонстрировали...
12:33:45 18-09-2024
Гость (11:10:39 18-09-2024) с 9.09 не могу попасть ни к неврологу , ни к терапевту. Пред... Идти в платную клинику. Здоровье дороже потраченных денег.
13:30:27 18-09-2024
Гость (12:33:45 18-09-2024) Идти в платную клинику. Здоровье дороже потраченных денег.... Можно. Прием 800 р. МРТ 4 000. Уколы 300 р каждый (это без учета лекарств). Анализы, физиолечение тоже платно. А я всю жизнь отчисления в фонд ОМС плачу за что?
14:04:22 18-09-2024
Гость (13:30:27 18-09-2024) Можно. Прием 800 р. МРТ 4 000. Уколы 300 р каждый (это без у... А самое главное, что поход в платному врачу не дает гарантии, что ты не нарвешься на шарлатана. В том же Диагностическом сидит "волшебный" невролог, который всего за тысячу пропишет... меновазин) Так что прежде чем куда-то идти, лучше поинтересоваться у знакомых врачей, если они есть, к кому именно стоит идти и в какую клинику. И да, уколы, если не внутривенные, проще самому научиться. Говорю как человек, которому раз в два-три месяца эти уколы нужны. Это можно либо разориться, либо жить в поликлинике(
11:19:49 18-09-2024
А еще приведите данные, на сколько врачей-медсестер стало меньше в АК за эти 10 лет. Это к доступности и качеству.
11:52:57 18-09-2024
Лежал в урологии в Трансмаше
За неделю врача видел 3 раза во время обхода заведующего
12:04:56 18-09-2024
- "В Барнауле 44% жителей считают, что современная медицина стала лучше, чем десять лет назад" Если прислушаться, что говорят в глубинке на подъездных и на воротных скамейках, то там больше матерных слов, про врачей коновалов и поездки в Царьград - Барнаул к станочникам "медфабрик".
12:39:27 18-09-2024
Как барнаулец скажу, что стало значительно хуже.
12:43:58 18-09-2024
Хуже. Поэтому к муниципалам не хожу. Не трачу свое время и нервы. И здоровье в том числе.
12:46:56 18-09-2024
Лайфхак. На примере. В своей поликлинике я долгое время не мог попасть к неврологу. Сначала посылают к фельдшеру (он лечит, не помогает), потом к терапевту (он лечит, не помогает), затем к неврологу (которая сразу сказала, что завтра у нее отпуск и отправила обратно к терапевту). Я месяц ходил по кабинетам с воспалением нерва пока попал к неврологу. Уже само все прошло. Спустя полгода снова заболело (ну ясно дело, лечить же надо было). Внимание, лайфхак. На госуслугах я написал жалобу, что мол не могу выбрать невролога для онлайн записи. И мне спустя 10 минут позвонили и сказали время приема. Хотя полчаса назад эта же женщина из регистратуры посылала меня звонить в пятницу в 10 утра по специальному телефону (где никогда не берут трубку) на запись сначала к терапевту (которая ранее грыжу позвоночника сказала лечить массажем). Они боятся, пользуйтесь этим.
13:40:27 18-09-2024
Гость (12:46:56 18-09-2024) Лайфхак. На примере. В своей поликлинике я долгое время не м... Ничего они не боятся. Прям так откровенно и пишут в ответ на жалобу - на госуслугах талоны к терапевту бывают только когда есть свободные (ну вы понимаете что никогда), звоните по телефону который не отвечает, а к узким специалистам талонов нет в принципе. Все потому, что прикрепленных людей много (это же деньги поликлиники!), а врачей мало. Оттакот, 9-я поликлиника.
12:57:35 18-09-2024
Зачем далеко ходить? Вы вон мужчину возьмите который о пирс головой ударился на колыванском озере на аттракционе катания на бублике. И благодаря отсутствию помощи превратился в парализованного из за обычной черепно мозговой травмы
17:05:28 18-09-2024
Добрый день!
Знаете, я родила детей (двойню) на сроке 26 недель при норме 40 недель весом 700 и 800 гр. Оба живы-здоровы и без диагнозов. Скоро 5 лет будет. В другое время время, даже 5 лет назад их даже не спасали и за детей не посчитали бы. Так что спасибо докторам!
А шарлатаны в любой профессии есть.
21:01:49 18-09-2024
Даже если вам посчастливется попасть в поликлиннику так и ни о чем это - все врачи тупые и только раскрутят вас на деньги на аптеки.
16:24:56 25-09-2024
гость (21:01:49 18-09-2024) Даже если вам посчастливется попасть в поликлиннику так и ни... А зачем им это? Я имею ввиду раскручивание "на деньги на аптеки". В чем выгода?