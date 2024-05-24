Половина работодателей в России поддерживает работников пенсионными программами

Об этом чаще всего сообщали респонденты из сферы производства, медицины и строительства

24 мая 2024, 09:56, ИА Амител

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Почти половина компаний в России поддерживает сотрудников пенсионными программами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на результаты опроса "СберНПФ" и "Работа.ру".

"В России 46% работодателей заявили о готовности софинансировать программы долгосрочных сбережений своих сотрудников. О таком намерении чаще всего сообщали респонденты из сферы производства, медицины и строительства", – пишет издание.

Газета уточняет, что работодатели готовы к софинансированию, если государство предложит налоговые льготы. Возможность накоплений на старость в законе уже предусмотрена, но механизм еще не разработали.

ПДС – программа, обеспечивающая формирование дополнительного капитала с поддержкой государства. Для участия необходимо заключить договор с НПФ, перевести пенсионные накопления или делать взносы. Предусмотрено софинансирование от государства на сумму до 36 тыс. рублей в год и налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год. Средства по договору долгосрочных сбережений защищены на сумму до 2,8 млн рублей.

Экономист Никита Масленников считает, что для безбедной старости россиянам нужно иметь две пенсии: страховую и накопительную. При этом нужно ориентироваться, чтобы пенсия приносила примерно 50-60 тыс. рублей в месяц. Со страховой пенсией это серьезная сумма, но для этого нужен стаж от 20 лет.